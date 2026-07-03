Sicurezza a Cerignola, Reddavide: “Dal Comune servono fatti, non passerelle”

L’escalation di criminalità predatoria a Cerignola e in Capitanata riaccende il dibattito politico sulla sicurezza urbana, con un intervento del segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Franco Reddavide, che sollecita risposte immediate e concrete da parte delle istituzioni locali.

Secondo Reddavide, la situazione che coinvolge cittadini, commercianti e tessuto economico del territorio richiede misure urgenti e strutturali, non più interventi episodici o iniziative considerate tardive.

Il rappresentante di Fratelli d’Italia richiama anche una recente iniziativa politica del partito a livello locale e nazionale.

«Solo pochi giorni fa, interpretando l’esasperazione e la preoccupazione di una comunità esausta, ho voluto indirizzare una lettera accorata e formale direttamente al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Un grido d’aiuto volto ad accendere un faro definitivo sulle criticità legate alla sicurezza e alla legalità nella nostra provincia. Registriamo oggi, con profonda soddisfazione, i primi immediati segnali di una pronta reazione da parte dei vertici dello Stato», afferma Franco Reddavide.

Tra questi segnali viene citata la convocazione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, disposto dalla Prefettura di Foggia, oltre alla telefonata tra il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, e il sindaco di Cerignola Francesco Bonito.

Reddavide sottolinea come l’attenzione istituzionale del Governo rappresenti un elemento positivo, ma critica la gestione dell’amministrazione comunale.

«Se da un lato accogliamo con grande favore l’attenzione del Governo Meloni, che dimostra ancora una volta di saper ascoltare le istanze dei territori senza lasciare solo nessuno, dall’altro lato non possiamo non evidenziare il tempismo del sindaco Bonito. Ci auguriamo che l’amministrazione comunale di centrosinistra, dopo mesi di colpevole torpore di fronte a furti, spaccate e microcriminalità diffusa, non utilizzi questa autorevole interlocuzione istituzionale come una mera passerella politica o uno scudo dietro cui trincerarsi per coprire le proprie storiche mancanze amministrative», prosegue il segretario cittadino.

Nel suo intervento, Reddavide ribadisce la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo del territorio, evidenziando il ruolo centrale dell’ente locale nella gestione della sicurezza urbana.

«La sicurezza si costruisce giorno per giorno potenziando il corpo di Polizia Locale, garantendo la piena efficienza dei sistemi di videosorveglianza cittadina e presidiando attivamente i quartieri più a rischio. Fratelli d’Italia ha tracciato la strada, portando la voce di Cerignola direttamente sui tavoli del Governo centrale. Vigileremo passo dopo passo affinché alle telefonate e ai tavoli tecnici seguano subito fatti tangibili: più uomini e più mezzi per le Forze dell’Ordine. I cerignolani hanno il sacrosanto diritto di vivere, lavorare e fare impresa in totale serenità», conclude Reddavide.

La posizione espressa da Fratelli d’Italia rilancia dunque il tema della sicurezza come priorità amministrativa e politica per la città di Cerignola.

Lo riporta pugliain.net.