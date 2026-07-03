Edizione n° 6115

BALLON D'ESSAI

VANNACCI MELONI // Vannacci su Meloni al Quirinale: “Potrei votarla, ma serve una correzione di rotta”
2 Luglio 2026 - ore  10:26

CALEMBOUR

MORTE CIARELLI // Massimo Ciarelli morto dopo l’inseguimento dei CC: nel 2012 uccise un ultrà del Pescara
2 Luglio 2026 - ore  08:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Sicurezza a Cerignola, Reddavide: “Dal Comune servono fatti, non passerelle”

CERIGNOLA REDDAVIDE Sicurezza a Cerignola, Reddavide: “Dal Comune servono fatti, non passerelle”

L'intervento del segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Franco Reddavide, sollecita risposte immediate e concrete da parte delle istituzioni locali

Sicurezza a Cerignola, Reddavide: “Dal Comune servono fatti, non passerelle”

Franco Reddavide - Fonte Immagine: ilrestodelgargano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Cerignola // Il Duomo //

L’escalation di criminalità predatoria a Cerignola e in Capitanata riaccende il dibattito politico sulla sicurezza urbana, con un intervento del segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Franco Reddavide, che sollecita risposte immediate e concrete da parte delle istituzioni locali.

Secondo Reddavide, la situazione che coinvolge cittadini, commercianti e tessuto economico del territorio richiede misure urgenti e strutturali, non più interventi episodici o iniziative considerate tardive.

Il rappresentante di Fratelli d’Italia richiama anche una recente iniziativa politica del partito a livello locale e nazionale.

«Solo pochi giorni fa, interpretando l’esasperazione e la preoccupazione di una comunità esausta, ho voluto indirizzare una lettera accorata e formale direttamente al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Un grido d’aiuto volto ad accendere un faro definitivo sulle criticità legate alla sicurezza e alla legalità nella nostra provincia. Registriamo oggi, con profonda soddisfazione, i primi immediati segnali di una pronta reazione da parte dei vertici dello Stato», afferma Franco Reddavide.

Tra questi segnali viene citata la convocazione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, disposto dalla Prefettura di Foggia, oltre alla telefonata tra il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, e il sindaco di Cerignola Francesco Bonito.

Reddavide sottolinea come l’attenzione istituzionale del Governo rappresenti un elemento positivo, ma critica la gestione dell’amministrazione comunale.

«Se da un lato accogliamo con grande favore l’attenzione del Governo Meloni, che dimostra ancora una volta di saper ascoltare le istanze dei territori senza lasciare solo nessuno, dall’altro lato non possiamo non evidenziare il tempismo del sindaco Bonito. Ci auguriamo che l’amministrazione comunale di centrosinistra, dopo mesi di colpevole torpore di fronte a furti, spaccate e microcriminalità diffusa, non utilizzi questa autorevole interlocuzione istituzionale come una mera passerella politica o uno scudo dietro cui trincerarsi per coprire le proprie storiche mancanze amministrative», prosegue il segretario cittadino.

Nel suo intervento, Reddavide ribadisce la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo del territorio, evidenziando il ruolo centrale dell’ente locale nella gestione della sicurezza urbana.

«La sicurezza si costruisce giorno per giorno potenziando il corpo di Polizia Locale, garantendo la piena efficienza dei sistemi di videosorveglianza cittadina e presidiando attivamente i quartieri più a rischio. Fratelli d’Italia ha tracciato la strada, portando la voce di Cerignola direttamente sui tavoli del Governo centrale. Vigileremo passo dopo passo affinché alle telefonate e ai tavoli tecnici seguano subito fatti tangibili: più uomini e più mezzi per le Forze dell’Ordine. I cerignolani hanno il sacrosanto diritto di vivere, lavorare e fare impresa in totale serenità», conclude Reddavide.

La posizione espressa da Fratelli d’Italia rilancia dunque il tema della sicurezza come priorità amministrativa e politica per la città di Cerignola.

Lo riporta pugliain.net.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO