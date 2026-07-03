Lavori sulla SP 75, senso unico alternato tra Foggia, Manfredonia e Cerignola fino a ottobre - Fonte Immagine: rainews.it

FOGGIA – Cambia temporaneamente la viabilità lungo uno dei principali collegamenti della rete stradale provinciale. La Provincia di Foggia ha emanato un’ordinanza che istituisce il restringimento della carreggiata e, quando necessario, il senso unico alternato sulla Strada Provinciale 75 di Trinitapoli, interessata da lavori per la posa della rete di telecomunicazioni nell’ambito degli interventi di Open Fiber.

Il provvedimento entrerà in vigore lunedì 6 luglio e resterà efficace fino al 6 ottobre 2026, salvo conclusione anticipata delle opere. L’intervento interesserà un tratto particolarmente esteso della provinciale, compreso tra il chilometro 4+018 e il chilometro 40+307, attraversando i territori comunali di Foggia, Manfredonia e Cerignola.

Alla base dell’ordinanza vi è il nulla osta già rilasciato dal Settore Viabilità della Provincia a favore di Open Fiber per l’esecuzione delle opere di infilaggio dei cavi all’interno di tubazioni già esistenti e per l’apertura dei pozzetti telefonici lungo il tracciato della SP 75. Successivamente la società Telebit Spa, incaricata dell’esecuzione materiale dei lavori, ha richiesto l’adozione di una disciplina temporanea della circolazione per garantire la sicurezza del traffico durante il cantiere.

L’ordinanza prevede che, per tutta la durata degli interventi, venga occupata una sola corsia per volta, consentendo così il mantenimento della circolazione veicolare sull’altra carreggiata. Nei punti in cui le condizioni operative lo renderanno necessario sarà istituito il senso unico alternato, regolato direttamente da movieri incaricati della gestione del traffico.

Le limitazioni saranno operative dal lunedì al sabato, nella fascia oraria compresa tra le 6 del mattino e le 18, mentre al termine di ogni giornata lavorativa il cantiere dovrà essere completamente rimosso per ripristinare le normali condizioni di percorrenza della strada.

La Provincia sottolinea che gli interventi fanno parte del più ampio programma di potenziamento delle infrastrutture digitali e delle reti in fibra ottica, destinate a migliorare la connettività dei territori interessati. Le operazioni previste risultano poco invasive, poiché sfruttano prevalentemente tubazioni già presenti nel sottosuolo e prevedono l’apertura dei pozzetti esistenti per consentire il passaggio dei nuovi cavi.

Nonostante ciò, la presenza dei cantieri rende necessario modificare temporaneamente la circolazione per garantire la sicurezza sia degli automobilisti sia degli operatori impegnati nei lavori.

L’ordinanza stabilisce inoltre precise responsabilità a carico della società esecutrice. Telebit dovrà provvedere all’installazione e alla manutenzione di tutta la segnaletica temporanea prevista dal Codice della Strada, sostenendone integralmente i costi e assicurandone la piena efficienza durante tutta la durata del cantiere. La società sarà inoltre responsabile di eventuali danni a persone o cose derivanti da carenze nella segnalazione o nella gestione della viabilità.

Particolare attenzione dovrà essere riservata anche al passaggio dei mezzi di emergenza. L’ordinanza impone infatti la presenza di personale incaricato di regolare tempestivamente il traffico qualora si renda necessario consentire il transito di ambulanze, mezzi di soccorso o altri veicoli impegnati in interventi urgenti.

Il provvedimento è stato trasmesso, come previsto dalla normativa, alla Prefettura, alle forze dell’ordine, ai Comuni interessati, ai comandi di Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco, al servizio 118, ad ANAS, ai gestori del trasporto pubblico e agli altri enti coinvolti nella gestione della mobilità sul territorio provinciale.

Per gli automobilisti che percorrono abitualmente la SP 75 sarà quindi necessario mettere in conto possibili rallentamenti, soprattutto nelle ore di maggiore attività del cantiere. La raccomandazione è quella di rispettare rigorosamente la segnaletica provvisoria, moderare la velocità nei tratti interessati dai lavori e prestare particolare attenzione alle indicazioni fornite dai movieri presenti lungo il percorso.

A cura di Michele Solatia.