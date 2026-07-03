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TEMPTATION ISLAND Temptation Island, Soraya contro Cristian: in tv lo accusa, sui social messaggi d’amore

Nel villaggio delle fidanzate, Soraya ha descritto una relazione ormai logorata, soffermandosi soprattutto sugli aspetti economici

Temptation Island, Soraya contro Cristian: in tv lo accusa, sui social messaggi d'amore

Temptation Island, Soraya contro Cristian: in tv lo accusa, sui social messaggi d'amore - Fonte Immagine: fanpage.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Il diavolo spettegola // Spettacoli //

Il percorso di Soraya Sabetta e Cristian Mascolino a Temptation Island sta attirando l’attenzione del pubblico per il netto contrasto tra quanto raccontato nel programma e ciò che emerge dai precedenti contenuti pubblicati sui social.

Nel villaggio delle fidanzate, Soraya ha descritto una relazione ormai logorata, soffermandosi soprattutto sugli aspetti economici. La giovane ha dichiarato: «Gli pago l’affitto e i miei genitori gli pagano i viaggi. Lui dice sempre di non avere soldi», aggiungendo che il compagno lavorerebbe nell’azienda di famiglia grazie a un contratto ottenuto con l’aiuto del padre di lei. Ha inoltre criticato alcune sue spese, definendole superflue: «Spende per cose inutili, tipo la maschera di Spiderman o le pellicole per la macchina, roba senza senso».

Le accuse hanno riguardato anche la sfera privata della coppia. «Non facciamo l’amore da… ho perso il conto. Non lo sopporto, se mi sta vicino gli rispondo male. Non vedevo l’ora di levarmelo di torno», ha raccontato durante il programma.

Nel corso della permanenza nel villaggio, confidandosi con il tentatore Dimitri, che già conosceva, Soraya ha rincarato la dose affermando: «È un morto vivente, l’opposto di quello che cerco. Le cose vanno male ormai da quasi un anno».

A far discutere, però, sono anche alcuni vecchi post pubblicati sui social, nei quali fino all’estate del 2025 la giovane condivideva fotografie insieme a Cristian accompagnate da dediche affettuose, tra cui «Sono così orgogliosa di te». Inoltre, anche ad aprile 2026 aveva pubblicato uno scatto del fidanzato, elogiandone l’aspetto fisico.

Il contrasto tra le dichiarazioni rilasciate nel reality e i messaggi condivisi sui social nei mesi precedenti ha alimentato il dibattito tra gli spettatori, che si interrogano sulla reale natura della crisi raccontata nel programma.

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