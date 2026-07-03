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MANFREDONIA EVENTO ‘Ti Porto un Libro’ a Manfredonia: questa sera il gran finale della rassegna letteraria

Il Festival delle Terre d'Acqua entra nel vivo con gli ultimi due appuntamenti della rassegna "Ti Porto un Libro"

'Ti Porto un Libro' a Manfredonia: questa sera il gran finale della rassegna letteraria

'Ti Porto un Libro' a Manfredonia: questa sera il gran finale della rassegna letteraria

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

Il Festival delle Terre d’Acqua entra nel vivo con gli ultimi due appuntamenti della rassegna “Ti Porto un Libro” e con la XXXIII edizione del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi. Dopo il successo del terzo incontro, la manifestazione si prepara a vivere il weekend conclusivo all’insegna del dialogo, della cultura e della valorizzazione del territorio.

L’appuntamento di mercoledì sera, ospitato nell’Anfiteatro del Marina del Gargano, ha visto protagonisti Floridiana Ventrella e Flavio R. Albano, che, moderati dal giornalista e avvocato Micky De Finis, hanno dato vita a un confronto sui temi del lavoro, delle opportunità e del futuro del Mezzogiorno.

Attraverso i volumi “Lavorare al Sud è (im)possibile” e “La tornanza”, i due autori hanno proposto una riflessione sul ruolo del Sud Italia, affrontando questioni come l’occupazione, lo spopolamento e la valorizzazione delle competenze locali. Il dibattito ha coinvolto giovani, studenti, professionisti e famiglie, offrendo uno spazio di confronto orientato alla costruzione di nuove prospettive per il territorio.

L’iniziativa si inserisce nel percorso promosso dal Festival delle Terre d’Acqua e dalla Fondazione Re Manfredi, che puntano a fare della cultura uno strumento di partecipazione, crescita collettiva e sviluppo, favorendo l’incontro tra idee, esperienze e visioni.

Il gran finale della rassegna letteraria è in programma questa sera, 3 luglio, a partire dalle 20.30, sempre all’Anfiteatro del Marina del Gargano, nel Porto Turistico di Manfredonia.

La serata vedrà la partecipazione di Alessandro Maurizi, che presenterà il romanzo “Il diavolo nel palazzo”, del giornalista Paolo Di Giannantonio, autore di “Racconti di un inviato”, e di Gennaro Sangiuliano, che proporrà il suo libro “Il Sultano”, dedicato alla Turchia contemporanea, alla figura di Recep Tayyip Erdoğan e agli equilibri geopolitici del Mediterraneo e del Medio Oriente.

Sabato 4 luglio, invece, il Festival raggiungerà il suo momento culminante con la XXXIII edizione del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi, in programma in Piazza Falcone e Borsellino.

La cerimonia renderà omaggio a personalità che si sono distinte nei settori della cultura, dell’impresa, delle istituzioni, dell’informazione, della ricerca, della medicina e dello spettacolo, confermando l’obiettivo della Fondazione Re Manfredi di valorizzare le eccellenze che, con il proprio lavoro, contribuiscono alla crescita della Puglia e dell’intero Paese.

Con il gran finale di Ti Porto un Libro e la consegna del Premio Re Manfredi, il Festival delle Terre d’Acqua si prepara così a vivere i suoi appuntamenti più attesi, proponendo alla città di Manfredonia un fine settimana dedicato alla cultura, al confronto e alla valorizzazione del merito.

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