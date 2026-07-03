TRAC, selezionati gli otto progetti delle residenze artistiche 2026-2027

Sono otto i progetti scelti nell’ambito del bando promosso da TRAC – Teatri di Residenza Artistica Contemporanea, confermato Centro di Residenza della Regione Puglia per il triennio 2025-2027. L’iniziativa, rivolta ad artiste, artisti e compagnie con sede in Puglia, accompagnerà i vincitori in un percorso di residenza artistica che si svilupperà nei diversi poli del network da luglio 2026 a dicembre 2027.

I progetti selezionati portano la firma di Nicolò Abbattista, Carlotta Campobasso, Michele Correra, Vera Di Lecce, Anna Piscopo, Sara Sicuro, Valerio Tambone e Francesco Cortese, protagonisti di un programma che punta a sostenere la ricerca, la sperimentazione e la produzione artistica contemporanea.

Le residenze rappresentano oggi uno strumento fondamentale per consentire agli artisti di sviluppare nuove opere al di fuori delle consuete dinamiche produttive. Il periodo di permanenza diventa infatti un’opportunità di confronto, studio e verifica, favorendo il dialogo tra i processi creativi, i territori ospitanti e le comunità locali.

Tra gli elementi che hanno guidato la selezione hanno avuto particolare peso la qualità delle proposte artistiche, il legame con il territorio pugliese e la capacità di coinvolgere il pubblico, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra ricerca contemporanea e partecipazione culturale.

Tra i progetti scelti figura musicALL, ideato da Nicolò Abbattista insieme alla compagnia Lost Movement. Il coreografo molfettese propone una performance partecipativa che trasforma gli spazi urbani in un grande palcoscenico ispirato ai musical e al cinema popolare, coinvolgendo direttamente gli spettatori in un’esperienza collettiva dedicata al movimento e alla condivisione.

Carlotta Campobasso, regista e autrice tarantina, porterà avanti Icaro: frammenti di un volo, una rilettura contemporanea del celebre mito attraverso il rapporto tra due fratelli e il delicato passaggio all’età adulta. Lo spettacolo unisce teatro d’attore, ombre, video, musica dal vivo e linguaggi visivi per dare vita a una narrazione ricca di suggestioni.

Il foggiano Michele Correra, attore diplomato all’Accademia dei Filodrammatici e cofondatore di divanoproject, presenterà Caino e Abele, un’opera ispirata a una vicenda personale che affronta i temi della memoria, della giustizia e del dubbio attraverso documenti, cronaca e teatro di narrazione.

La cantante e performer salentina Vera Di Lecce utilizzerà il periodo di residenza per sviluppare un nuovo progetto discografico che intreccia tradizione mediterranea, musica elettronica e sperimentazione vocale, valorizzando i suoni e le lingue del territorio attraverso registrazioni ambientali e paesaggi sonori.

Con SONO CONTRO!, la drammaturga e regista barese Anna Piscopo riflette invece sulle trasformazioni del mondo del lavoro contemporaneo. Lo spettacolo assume la forma di una conferenza performativa nella quale teatro, stand up comedy, musica dal vivo e materiali documentari dialogano per analizzare il fenomeno delle Grandi Dimissioni e il rapporto tra identità personale e professionale.

La ricerca della coreografa salentina Sara Sicuro proseguirà con un nuovo lavoro dedicato ai temi della memoria, delle relazioni e della libertà. Attraverso il linguaggio della danza, il simbolismo degli uccelli e il corpo inteso come archivio emotivo, il progetto esplora il confine tra paura, trasformazione e appartenenza ai luoghi.

L’attore e regista Valerio Tambone, originario di Grottaglie e protagonista di importanti esperienze internazionali, svilupperà Luis e Gerome, spettacolo che racconta con delicatezza la relazione tra due uomini maturi affrontando temi come identità, libertà e convenzioni sociali.

Completa l’elenco E.T., progetto firmato da Francesco Cortese con ZeroMeccanico Teatro. Scritto e interpretato da Ottavia Perrone, il lavoro utilizza il tremore come simbolo di fragilità e resilienza, combinando teatro contemporaneo, arti visive e riferimenti alla cultura pop per riflettere sui concetti di normalità, esclusione e relazione.

Con questa nuova selezione, TRAC conferma il proprio impegno nel sostenere la crescita della creatività pugliese, investendo sulla qualità dei percorsi artistici, sul dialogo con i territori e sulla costruzione di reti tra artisti e comunità, consolidando il ruolo della Puglia come punto di riferimento per l’innovazione nello spettacolo dal vivo.