Vieste, 'Dal tramonto all’alba': concerti gratuiti dell’ensemble 'Armonia in Brass'

A Vieste la musica diventa protagonista del paesaggio con la rassegna “Dal Tramonto all’Alba”, promossa dalla Consulta Giovanile, che propone due concerti gratuiti dell’ensemble di fiati Armonia in Brass diretto dal Maestro Francesco Canestrale.
Il primo appuntamento, il Concerto al Tramonto, è in programma sabato 4 luglio 2026 alle ore 19 nella Piazzetta Petrone, uno dei punti panoramici più suggestivi della città. Il secondo evento, il Concerto all’Alba, si terrà invece lunedì 6 luglio 2026 alle ore 5 presso l’Anfiteatro Carlo Nobile, in una cornice naturale pensata per valorizzare il sorgere del sole sul mare del Gargano.
L’iniziativa punta a unire musica e paesaggio, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva capace di esaltare il fascino dei momenti di passaggio tra luce e buio, trasformando due scenari simbolici di Vieste in palcoscenici naturali.
Lo riporta retegargano.it.