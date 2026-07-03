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OMICIDIO EX MOGLIE Visita l’ex moglie ricoverata in ospedale, la uccide e si toglie la vita

Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie di 67 anni, ricoverata nel reparto di riabilitazione, per poi suicidarsi

Visita l'ex moglie ricoverata in ospedale, la uccide e si toglie la vita

Visita l'ex moglie ricoverata in ospedale, la uccide e si toglie la vita - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Tragedia nella tarda mattinata di venerdì 3 luglio 2026 all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l’ex moglie di 67 anni, ricoverata nel reparto di riabilitazione, per poi suicidarsi lanciandosi dal terzo piano della struttura sanitaria.

L’aggressione si è verificata intorno a mezzogiorno. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe raggiunto il reparto in cui la donna era ricoverata da circa tre settimane per gravi problemi neurologici e l’avrebbe colpita con una o più coltellate. Subito dopo si sarebbe diretto verso una finestra dell’ospedale, lanciandosi nel vuoto.

Il personale sanitario del 118 è intervenuto immediatamente, tentando a lungo le manovre di rianimazione per entrambi, ma non è stato possibile salvarli.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto. Dai primi riscontri è emerso che l’uomo era solito far visita all’ex moglie durante il periodo di ricovero.

La vittima, 67 anni, era ricoverata nel reparto di riabilitazione a causa di gravi patologie neurologiche. I due erano formalmente separati, ma avrebbero mantenuto un rapporto nel tempo. Entrambi erano originari di Camaiore e vivevano a Viareggio.

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