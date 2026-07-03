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YACHT OTRANTO Yacht sequestrato al largo di Otranto, scoperti tre lavoratori in nero

Durante l'ispezione, i finanzieri hanno accertato che l'imbarcazione navigava con un contrassegno identificativo falso

Yacht sequestrato al largo di Otranto, scoperti tre lavoratori in nero

Yacht sequestrato al largo di Otranto, scoperti tre lavoratori in nero - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Uno yacht di lusso battente bandiera estera è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza nel corso di un’operazione condotta dalla Sezione Operativa Navale di Otranto, con il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale di Bari. L’intervento rientra nei controlli di polizia economico-finanziaria finalizzati al contrasto del lavoro irregolare e alla verifica del rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durante l’ispezione, i finanzieri hanno accertato che l’imbarcazione navigava con un contrassegno identificativo falso. Il nome riportato sullo specchio di poppa, infatti, risultava diverso sia da quello indicato nel certificato di registrazione sia da quello registrato nel sistema AIS, utilizzato per il tracciamento automatico delle imbarcazioni.

Gli ulteriori accertamenti hanno evidenziato anche l’irregolarità della polizza assicurativa per la responsabilità civile, risultata non corrispondente ai dati identificativi dell’unità e del proprietario. Per questo motivo le Fiamme Gialle hanno disposto il sequestro amministrativo dello yacht.

Le verifiche si sono poi estese alla posizione lavorativa dell’equipaggio. Tutti e tre i membri dell’equipaggio, compreso il comandante, sono risultati impiegati in nero, circostanza che ha portato alla richiesta di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Al termine delle operazioni, il comandante e il proprietario dell’imbarcazione sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria con l’accusa di utilizzo di falso contrassegno di individuazione.

Il procedimento è ora all’esame della Procura della Repubblica di Lecce. Per gli indagati resta valido il principio della presunzione di innocenza, pertanto eventuali responsabilità saranno accertate solo con una sentenza definitiva di condanna.

L’operazione conferma l’impegno della Componente Aeronavale della Guardia di Finanza nel controllo delle acque territoriali e nella tutela della legalità economica, attraverso un’attività di vigilanza svolta senza interruzioni per contrastare le diverse forme di illecito.

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