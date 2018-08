Cinque porti, un unico Piano regolatore: al via il processo di stesura

Di:

Il vecchio Piano regolatore del porto di Brindisi, datato 1994, andrà in pensione nel giro di qualche anno per essere sostituito dal Piano regolatore di sistema portuale, che comprenderà anche i porti di Manfredonia, barletta, Bari e Monopoli. Un solo strumento di pianificazione urbanistica per l’intera rete, come previsto e prescritto dalla legge di riforma dei porti italiani, quella che ha istituito le nuove authority.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, infatti, ha avviato il processo di formazione del Prsp, “il documento integrato e strategico di sviluppo, nel medio-lungo periodo, dei cinque scali del sistema quali gateway di distretti logistici complessi che comprendono i retroporti, gli inland terminal di riferimento e le relative reti di trasporto”, annuncia un comunicato del presidente Ugo Patroni Griffi.

fonte, articolo completo http://www.brindisireport.it/economia/un-solo-piano-regolatore-per-i-porti-di-Bari-Brindisi-Manfredonia-Barletta-e-Monopoli.html