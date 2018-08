Comune Manfredonia. Stabilizzazione LSU: selezione interna per copertura di posti Cat. B1

Di:

Manfredonia, 03 agosto 2018. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stata indetta una una selezione pubblica interna riservata al personale utilizzato dal Comune di Manfredonia nella qualità di soggetti impegnati in attività socialmente utili ed inseriti nell’elenco regionale di cui al D.D. n.131 del 23.03.2018 per la copertura, a tempo parziale (n.18 ore settimanali) e a tempo indeterminato, di n. 5 “Addetto amministrativo e videoscrittura” e n. 2 “Muratore stradino addetto manutenzione” rivestenti la categoria B1, come prevista nel Piano di Fabbisogno del Personale – Triennio 2018-2020, di cui n.3 “Addetto Amministrativo e Videoscrittura” e n.1 “Muratore Stradino Addetto Manutenzione” saranno stabilizzati nel corso dell’anno 2018 e i restanti nell’anno 2019.

Al contempo è stato approvato lo schema di avviso pubblico e relativo schema di domanda di partecipazione.

Atto in allegato

determina e avviso pubblico1 stabilizzazione lsu

Redazione StatoQuotidiano.it