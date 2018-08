Furto al Grandapulia: arrestati 2 giovani di Cerignola

Di:

Foggia. Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Michele Vitale, di anni 20, con precedenti e una donna di vent’anni incensurata, entrambi di Cerignola.

Nelle ore pomeridiane gli Agenti giungevano al centro commerciale GrandApulia

ove presso un esercizio commerciale che vendeva abbigliamento, il responsabile riferiva che due persone erano state sorprese ad uscire dal negozio dall’addetto alla sicurezza, mentre suonava l’allarme antitaccheggio.

Le due persone indicate erano un uomo ed una donna che spontaneamente aprivano le borse e ammettevano di aver asportato diversi capi di abbigliamento in cinque diversi negozi del centro commerciale per un importo complessivo di circa 100 euro.

I capi restituiti ai rispettivi negozi sono risultati danneggiati a causa dell’asportazione dell’antitaccheggio.

Entrambi i giovani sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del giudizio per direttissima.