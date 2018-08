Incontro presso MIPAAFT per fermo pesca 2018

Di:

Manfredonia. Nella mattinata di ieri 2 agosto, si è svolto un incontro presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT) sul fermo biologico 2018.

Alla presenza del Sottosegretario On. Franco Manzato e del Direttore generale DG PESCA Dott. Riccardo Rigillo, dell’On. Lorenzo Viviani membro Commissione Ministero Agricoltura, dell’On. Anna Rita Tateo, Commissione Giustizia, del Segr. di Manfredonia della Lega Antonio Novelli, sono state affrontate le questioni inerenti ai periodi di fermo, già definiti con il Decreto della scorsa settimana, e che hanno determinato non poche criticità nelle varie marinerie ed in particolare in quella di Manfredonia.

In particolare nel dipartimento di Manfredonia e Bari il periodo di fermo 2018 previsto dal Decreto andava dal 27 agosto al 9 ottobre.

La proclamazione dello stato di agitazione della marineria di Manfredonia, di cui la FAI CISL pesca Segretario Alberto Gatta e Coordinatore Provinciale Michele Manzi con il supporto della FAI Cisl Nazionale Segretario Silvano Giangiacomo, si è fatta sostenitrice (allegato verbale Capitaneria di Porto) ha consentito di incardinare nei giorni scorsi diversi incontri a Roma, presso il Mipaaft e in sede parlamentare per rappresentare la forte contrarietà, sia dal punto di vista biologico che socio-economico, di tale periodo.

Il tavolo istituzionale convocato ieri, dunque, ha permesso di esprimere le dovute ed oggettive osservazioni e contestualmente a recuperare tali incongruenze con l’impegno del Governo a rivedere le date ed emanare a breve un ulteriore decreto.

Le marinerie di Manfredonia e Bari effettueranno il fermo dal 13 agosto al 23 settembre (effettivo 11/08 – 20/09) mentre da Brindisi a Livorno il periodo sarà dal 10 settembre al 9 Ottobre.

In occasione dell’incontro come FAI CISL, inoltre, abbiamo sollecitato la necessità di accelerare sui tempi di liquidazione delle indennità per i marittimi imbarcati (30 euro gg.) nonché sulle modalità di presentazione delle domande per il 2018.

Anche su tali questioni ci è stata fornita, da parte del Ministero, ampia rassicurazione nel procedere, con la convocazione di specifici tavoli tecnici, appena dopo le ferie estive.

Il Segretario nazionale

Silvano Giangiacomi

Verbale Capitaneria di Porto Manfredonia