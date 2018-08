Con l’apertura delle iscrizioni, scatta ufficialmente l’8° “Rally Porta del Gargano”

Di:

Oggi (venerdì 3 agosto) con l’apertura delle iscrizioni per gli equipaggi, scatta ufficialmente il “Rally Porta del Gargano”, tra gli appuntamenti motoristici più attesi del Mezzogiorno d’Italia, che, quest’anno, si svolgerà l’8 ed il 9 settembre con le spettacolari prove cronometrate nel territorio di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata.

La manifestazione, giunta all’8^ edizione ed organizzata impeccabilmente dall’Asd “Piloti Sipontini”, è divenuta di grande appeal sportivo e turistico, capace sempre più di attirare le attenzioni di diverse decine di qualificati equipaggi ed addetti ai lavori, nonchè di migliaia di appassionati e sportivi pronti a gustarsi l’imperdibile spettacolo della velocità tra vorticosi tornanti ed il paesaggio mozzafiato del Gargano, con l’esaltante sfida al fulmicotone tra bolidi fiammanti ed esteticamente irresistibili per gli obiettivi di macchine fotografiche e smartphone.

Tutti i dettagli dell’edizione 2018, saranno illustrati in una conferenza stampa in programma lunedì 3 settembre alle ore 19 presso il Castello di Monte Sant’Angelo, la cui Amministrazione comunale ha inteso offrire un fattivo sostegno all’Asd “Piloti Sipontini” per la buona riuscita della manifestazione.

A sfidarsi sul filo dei secondi, tra prove speciali e diversi tipi di tracciati (nel “classico” triangolo Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata), ci saranno i migliori equipaggi ed autoveicoli sportivi in circolazione. Oltre alla potenza dei motori ed al settaggio delle auto, nell’ 8° Rally Porta del Gargano, saranno decisivi l’abilità ed il sangue freddo degli equipaggi, per quella che si annuncia come una delle edizioni più combattute e spettacolari di sempre. La tappa garganica sarà una delle quattro della Coppa Italia 4^ Zona (si prevede un incremento ulteriore delle iscrizioni rispetto anche agli ultimi anni) ed in concomitanza ci sarà anche la competizione delle auto che hanno fatto la storia di questo sport con la versione “Classic” della competizione.

Proprio quest’ultima rappresenta una delle chicche della manifestazione, con esemplari che mandano in visibilio appassionati e pubblico per il loro glorioso passato agonistico e fascino estetico senz’età. Per gli equipaggi partecipanti a questa categoria l’organizzazione ha previsto agevolazioni sulla quota d’iscrizione ed ulteriori convenzioni con le strutture locali per quanto concerne il vitto e l’alloggio. Tariffe convenzionate che sono valide e consultabili da tutti gli iscritti (e relativi accompagnatori) sul portale www.rallyportadelgargano.it, dove è possibile trovare in tempo reale tutte le informazioni utili per gli equipaggi, il pubblico e gli operatori dell’informazione\fotografi\videomaker.

Come detto, il “Rally Porta de Gargano” è anche destagionalizzazione turistica ed attrattiva per migliaia di persone. Per questo motivo, nel programma ufficiale della manifestazione – che sarà presentato il 3 settembre – sono state inserite diverse attività ludiche e d’intrattenimento per il pubblico prima e dopo le prove su strade delle vetture in gara. Al “Rally Porta del Gargano” tutti sono protagonisti e benvenuti!

Ufficio Stampa e Comunicazione “Rally Porta del Gargano”