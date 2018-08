Manfredonia protagonista di “Sereno Variabile Estate”

Di:

Sabato 4 agosto (ore 13.30 su Rai 2) fa tappa a Manfredonia – la porta del Gargano – Sereno Variabile Estate, la trasmissione tv più longeva al mondo condotta da Osvaldo Bevilacqua (tra i più autorevoli riferimenti mediatici del turismo, made in Italy e tempo libero) alla ricerca delle località più interessanti e trendy per turisti e vacanzieri.

Con il coordinamento dell’Agenzia del Turismo (in contatto per diverso tempo nei mesi scorsi con la redazione e la produzione della trasmissione per pianificare al meglio contenuti e logistica), Manfredonia verrà visitata e raccontata in maniera fresca ed innovativa, presentando le sue eccellenze a tutto tondo, con un occhio di riguardo per i giovani talenti imprenditoriali; proprio l’impegno e la professionalità dell’Agenzia del Turismo – che nel suo ruolo di valorizzazione e promozione del territorio ha passato al setaccio tutta l’offerta turistico-imprenditoriale sipontina, fornendo in maniera esaustiva informazioni, schede descrittive e contatti utili -, sono risultati determinanti per far propendere la produzione del programma a scegliere entusiasticamente e convintamente Manfredonia come meta di un’intera puntata, per raccontarla sotto una nuova veste, inedita ed accattivante.

Osvaldo inizierà la sua visita sulla spiaggia dove incontrerà e intervisterà tanti turisti, poi salirà a bordo di una barca che effettua escursioni e minicrociere lungo la costa dando la possibilità di ammirare le suggestive falesie e di fare bagni nelle baie e nelle calette più nascoste.

Dopo un assaggio di golosi panini gourmet con i sapori di terra e di mare, partiremo per un emozionante viaggio della memoria, ricordando Lucio Dalla, che da bambino e poi da ragazzo con la famiglia veniva a villeggiare proprio a Manfredonia.

Osvaldo infatti intervisterà un suo conoscente e ci riproporrà un’intervista al cantante bolognese registrata alle isole Tremiti, altro luogo amatissimo da Lucio Dalla, molto legato alla Puglia, di cui apprezzava il mare, la gente e i sapori genuini.

E a proposito di prelibatezze, Osvaldo entrerà in una gelateria dove si realizzano squisiti gelati con i sapori del Gargano e ci proporrà anche di assaporare l’ottimo miele prodotto nelle campagne del territorio.

Dopo aver ascoltato i consigli e i suggerimenti della Guardia Costiera, saranno visitati interessanti monumenti e siti archeologici e, successivamente, si entrerà in un atelier d’arte e in un laboratorio tessile dove si confezionano originali borse artigianali.

Manfredonia entra così nel novero delle località italiane di maggior richiamo ed interesse dell’estate 2018, confermando il crescente appeal turistico degli ultimi anni, come dimostrato dai numeri (a sei cifre, comunicati recentemente da PugliaPromozione) di presenze e la costante attrazione della RAI e dei media nazionali ed internazionali.

(“Sereno Variabile” è un programma di Osvaldo Bevilacqua – che ne è l’ideatore – e Giuseppe Gennaro; il Produttore esecutivo è Alessandra Badioli, la regia a cura di Roberto Moschini)

www.visitmanfredonia.it