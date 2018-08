Pesca, Tateo “Anticipo fermo pesca per Manfredonia atto dovuto, grazie Lega e Centinaio”

Di:

Roma, 1 Ago – “Anticipare il fermo pesca nella zona di Manfredonia era un atto dovuto a tutela del pescato italiano e quindi del Made in Italy. Insieme all’On. Lorenzo Viviani e in collaborazione con il coordinatore cittadino della Lega Antonio Novelli, abbiamo raccolto le istanze dei pescatori sipontini e abbiamo coinvolto direttamente il Sottosegretario Manzato, che ha poi riferito al Ministro Centinaio. L’intervento della Lega è stato determinante per far sì che i pescatori venissero ascoltati dal Ministro Centinaio, il quale ha preso atto delle richieste dei territori e anticipato il fermo pesca al 13 agosto rispetto al 27 agosto. Con la firma arrivata poco fa, Lega al Governo dimostra nuovamente che la sua attenzione verso i territori non è mai venuta meno. ”

Con queste parole la deputata pugliese Anna Rita Tateo ha commentato le vicende riguardanti il fermo pesca a date differenziate e gli interventi del Ministro Centinaio in merito.