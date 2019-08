Biagio Izzo, Clementino e Pfm per la Candelaestate

Di:

Candela (Fg) – Ritorna l’annuale appuntamento con il Candelaestate, il consueto programma di eventi estivi che animerà le serate del centro dauno dal 4 al 19 agosto.

Una carrellata di spettacoli ed iniziative nella quale risaltano gli appuntamenti con Clementino, Biagio Izzo e la Pfm. Il rapper campano sarà ospite della seconda serata della IV edizione della Grande Festa del Grano e si esibirà domenica 11 agosto, alle 21:00 presso il Parco del Grano – Villa Torre Bianca, e sempre nella suggestiva cornice di Villa Torre Bianca, sabato 10 agosto, ci sarà la Sagra dell’orecchietta, occasione per gustare specialità enogastronomiche accompagnati dalla musica del gruppo Terra Mia. Durante la due giorni di questa festa, che celebra una delle più importanti produzioni agricole del territorio, sarà possibile ammirare l’esposizione di macchine agricole d’epoca e assistere alla rievocazione storica della trebbiatura .

A Ferragosto serata da non perdere in compagnia di Biagio Izzo che si esibirà nello spettacolo ‘Autovelox’ insieme Mario Porfito e Franco Procopio, alle 22:00 in Piazza Plebiscito. Stesso orario e stessa piazza per lo spettacolo della PFM – Premiata Forneria Marconi, che si esibirà domenica 18 agosto nella serata conclusiva della Festa patronale in onore di San Rocco che, quest’anno, propone il gruppo musicale campano Sha’dong per la serata di apertura (16 agosto) e il ‘Gran concerto bandistico ‘Città di Manfredonia’ per la serata del 17 agosto.

Tra gli altri eventi di rilievo dell’edizione 2019 del Candelaestate, la serata del 12 agosto con lo spettacolo ‘Se bruciasse la città’, in cui il cantante e attore pugliese, Graziano Galatone, protagonista, tra l’altro, del musical ‘Notre Dame de Paris’, si esibirà in un tributo a Massimo Ranieri, e quella del 14 agosto con Gusta Candela, percorso enogastronomico lungo i caratteristici vicoli del centro storico, dove sarà possibile degustare primi e secondi accompagnati da un ottimo vino. Questa manifestazione, così come la Sagra dell’Orecchietta, sarà un evento ‘plastic free’ grazie all’utilizzo di piatti, posate e bicchieri realizzati con materiale biodegradabile.

‘Anche quest’anno abbiamo cercato di proporre un’offerta il più possibile variegata.’ – ha dichiarato il Sindaco di Candela, Nicola Gatta – ‘L’intento è quello di incentivare il turismo anche in questo periodo dell’anno e siamo sicuri che un programma come quello di quest’anno sarà in grado di riscuotere un discreto successo, grazie a scelte importanti come Biagio Izzo, Clementino, in particolare per i più giovani, e, la Pfm – Premiata Forneria Marconi, uno gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, scelta dal Comitato Festa San Rocco, in occasione della Festa Patronale.’

‘Ogni anno lavoriamo per animare il mese di agosto con eventi per tutte le fasce di età. – ha aggiunto l’Assessore alle Attività Produttive Giuseppe De Vitto – Tra le varie iniziative, risalta la Grande Festa del Grano, giunta alla IV edizione, che è diventata, in pochi anni, un importante appuntamento capace di attirare migliaia di spettatori da tutta la provincia. Un evento nato per esaltare e celebrare una delle principali produzioni agricole locali, sulla quale si basa gran parte dell’economia del nostro territorio che in essa affonda le proprie radici storiche e culturali.’

Nel programma, troviamo, poi, un omaggio a Pierfrancesco Favino con la proiezione delle pellicole ‘Chi m’ha visto’ e ‘Moschettieri del re’ (il 5 e 6 agosto, ore 22.00, Palazzo Ripandelli).

Appuntamento con le splendide voci liriche del soprano Ilaria Bellomo e del tenore Romolo Bruno dell’Orchestra del Sud che si esibiranno in ‘Napolincanto’ in Piazza Plebiscito il 13 agosto.

La serata dell’8 agosto è dedicata, invece, all’esaltazione della bellezza, con il concorso Miss Italia con le aspiranti miss che sfileranno in Piazza Matteotti.

Spazio anche per l’arte, con la mostra fotografica ‘Il mio regio tratturo’ a cura di Franco Giacopino che sarà inaugurata sabato 4 agosto, alle ore 19:30 presso Palazzo Ripandelli, e resterà aperta al pubblico fino a venerdì 9 agosto.

Non mancherà il divertimento anche per i più piccoli: il 5 e il 6 agosto, alle 20:00, la proiezione dei film d’animazione ‘Dumbo’ e ‘The son of bigfoot’ mentre il 7 agosto serata di giochi e divertimento con gonfiabili, animazione, spettacolo di bolle di sapone e zucchero filato per tutti.

Le serate all’insegna della musica continueranno con la tribute band di Gianna Nannini ‘I Maschi’ che si esibiranno mercoledì 7 agosto in piazza Plebiscito, mentre il 4 agosto sarà la volta di ‘Michela Borgia & Elements’, il 9 agosto di ‘The road jukebox’ mentre il 14 agosto si esibiranno ‘I due più due’ sempre in piazza Plebiscito. A concludere il ricco programma di eventi ci penserà la tradizionale competizione canora ‘Cantacolline’, il 19 agosto in Piazza Plebiscito.