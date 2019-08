Incidente sulla Zapponeta – Margherita, grave centauro

Di:

Incidente stradale poco fa alle porte di Margherita di Savoia sulla strada che da Zapponeta porta alla città delle Saline. Per cause ancora in corso d’accertamento una Fiat Punto e una moto si sono scontrate all’altezza del ponte del porto. Gravi le ferite riportate dal motociclista trasportato a bordo di un’ambulanza del 118 all’ospedale di Barletta in codice rosso. Non versano in gravi condizioni, invece, gli occupanti dell’auto, trasportati in codice giallo.

Fonte foggiatoday