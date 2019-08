San Severo, il Comune offre ospitalità alla coppia discriminata

Bologna, 3 luglio 2019 – “Desidero esprimere il plauso e il ringraziamento di tutta Arcigay all’amministrazione comunale di San Severo, che ha offerto ospitalità alla coppia di ragazzi gay discriminati dalla proprietaria di un B&B”: così Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay.

Che prosegue: “Il gesto della Giunta comunale è importante non solo perché pone rimedio a una situazione grave e spiacevole ma soprattutto perché lancia un messaggio importante. Non si tratta di stigmatizzare semplicemente il singolo atto omofobico, il punto è far riflettere cittadini e cittadine sui temi dell’accoglienza e dell’inclusione, cruciali in questi tempi di ricorrente intolleranza. Quando un Comune, senza tentennamenti, indica la via, la discussione, che è sempre legittima e utile, si pone un approdo e una sintesi.

Non solo: il gesto del Comune, unito a quello dei tanti cittadini di San Severo che in queste ore ci hanno contattato per offrire ospitalità ai ragazzi, smentisce l’odioso commento che abbiamo più volte incontrato sui social network e che fa risalire l’omofobia alla presunta arretratezza di una città o del sud in generale. Ci teniamo a stigmatizzare con chiarezza questi commenti, sbagliati quanto il comportamento della host, e che si scontrano con l’evidenza di un vivace tessuto di associazioni lgbti nel nostro meridione e con il fatto, simbolico ma tutt’altro che secondario, che propria la Puglia è stata una delle prime regioni italiane a eleggere, diversi anni fa, un governatore apertamente omosessuale, cioè Nichi Vendola. Infine, voglio rivolgere analogo plauso a Airbnb che tempestivamente si è fatto carico della vicenda mettendo in campo tutte le azioni necessarie”, conclude Piazzoni.