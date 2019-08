X edizione della SAGRA DEL PESCE a Zapponeta

Di:

E’ tutto pronto per l’evento clou dell’estate foggiana dedicato al buon cibo e all’intrattenimento.

Domenica 4 agosto, a partire dalle ore 19,30 in Piazza Aldo Moro, prenderà il via la Sagra del Pesce di Zapponeta “Frosh & Meng”, un percorso enogastronomico e di degustazione per valorizzare i già rinomati prodotti locali, sia del mare che della terra.

La kermesse, giunta alla decima edizione, è organizzata come ogni anno dalla Pro Loco col Patrocinio del Comune ed è divenuta con gli anni un evento imperdibile dell’estate pugliese, sia dal punto di vista culinario, sia da quello della buona musica: non mancheranno infatti, durante la manifestazione, appuntamenti di carattere gastronomico, culturale, musicale e di spettacolo.

La Sagra del Pesce si inserisce all’interno di un ambizioso progetto di marketing territoriale volto ad arricchire e promuovere l’offerta turistica di Zapponeta, quest’anno per la seconda volta consecutiva fra i Comuni insigniti del prestigioso riconoscimento internazionale della Bandiera Blu F.E.E. 2019.

L’evento, uno dei più importanti e famosi della regione, richiama nella cittadina, posta ai piedi del Gargano, migliaia tra turisti e visitatori pronti a degustare le prelibatezze del pittoresco territorio.

Per l’occasione sarà possibile fruire di un menù tipico: Trofie allo scoglio, Frittura di paranza, Frutta, Pane, Vino/Acqua, il tutto alla modica cifra di 10 euro.

Per di più, verranno posizionati numerosi stand gastronomici in cui sarà possibile assaporare i prodotti del mare (la frittura di paranza e le varie tipologie di pasta al sapore del mare) uniti in mix ai famosi prodotti della terra zapponetana (patate, cipolle, pomodori, etc.). Il tutto contornato dalla magica atmosfera del centro cittadino, Piazza Aldo Moro, a due passi dal mare. Ospiti della serata il famoso gruppo di canti e danze tradizionali “La Pacchianella”.

Appuntamento quindi da non perdere da cui prenderanno il via una serie di iniziative che allieteranno l’estate foggiana e non solo.