Annalisa Treglia “L’impegno è quello di promuovere le collezioni del Castello (e tanto altro)”

Manfredonia, 03 agosto 2020. “Felice della nuova sfida di dirigere un museo in corso di trasformazione e in vista del suo pieno ritorno ai cittadini, l’impegno che vorrei portare avanti è quello di promuovere le collezioni del Castello e curare i servizi al pubblico secondo un piano strategico di sviluppo culturale e valorizzazione, per la cui definizione credo necessario aprire a breve termine alcuni momenti di consultazione con le comunità di Manfredonia e dei territori di provenienza delle collezioni.

Mi auguro così di aiutare la cittadinanza a riappropriarsi dei preziosi valori del proprio territorio custoditi nelle collezioni del Museo, partecipando propositivamente alla definizione di un quadro di riferimento per auspicabili accordi di collaborazione con enti pubblici e privati, nello spirito della Convenzione di Faro e in coerenza con il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Un’azione complessa, che potrà attivare nuove energie e risorse, per recuperare il passato e aprire le porte del Museo verso il futuro”.

Annalisa Treglia, Direttore del Castello di Manfredonia