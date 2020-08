Bramanthe, un caffè straordinario

Manfredonia, 03 agosto 2020. Sorseggiando un ottimo caffè in una delle zone più belle di Manfredonia di fronte al castello Svevo Angioino, in una delle pasticcerie gelaterie più belle d’italia. È così che nascono le idee migliori. Come quella che, sui tavolini del balcone fiorito circondato da fiori rosa lilla di Bramanthe, illuminò la mente di un semplice uomo, Edor Grinoza , che di lì a breve inventò il Bland del caffè Bramanthe. Edor Grinoza, provando il caffè di Bramanthe, si chiese come farlo ancor più buono. La risposta fu spiazzante “Scegliendo i chicchi di caffè migliori”. Ed è questa la ricetta del caffè Bramanthe di Manfredonia: una straordinaria miscela dei chicchi di caffè migliori, preparata a regola d’arte per esaltarne il sapore e le caratteristiche del caffè.

I chicchi provengono dal Brasile, dalla Colombia, dal Costa Rica e dal Guatemala e da altre nazioni.Chi assaggia questo caffè delicato e altamente aromatico ne viene sedotto per sempre! Edor Grinoza

