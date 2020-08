Cambio unilaterale CCNL, personale Don Uva Foggia “in stato di agitazione”

Foggia, 03 agosto 2020. A seguito della dichiarazione di stato di agitazione del personale tutto, della sede di Foggia di Universo Salute – Opera Don Uva, relativamente alla vertenza riguardante il cambio unilaterale del CCNL ARIS/AIOP Case di Cura con il CCNL AIOP RSA al personale afferente all’RSA ed all’Istituto Ortofrenico (parametrato come RSA), in data 28 luglio sono state attivate le procedure di raffreddamento e conciliazione, ai sensi della L. 146/1990. Aggravante della situazione è la mancata ratifica, da parte delle associazioni datoriali (Aris-Aiop), della pre-intesa sottoscritta in data 10 giugno 2020, per il rinnovo del contratto CCNL Case di Cura, oramai scaduto da circa 14 anni.

La proposta di cambio unilaterale del CCNL, inoltrata ai sindacati, è peggiorativa sia da un punto di vista economico, prevendendo dei superminimi assorbibili dai successivi aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo e/o dalla variazione di livello di inquadramento, sia dal punto di vista dei diritti e sia dal punto di vista contributivo ai fini pensionistici. Al contrario, già da qualche decennio, i grandi imprenditori in Italia e nel mondo, invece di decurtare stipendi e diritti, remano in direzione opposta alle scelte finora adottate dal Gruppo Telesforo erogando benefit per i dipendenti. Con l’espressione “welfare aziendale”, oggi sempre più utilizzata, si va ad identificare un ampio ventaglio di servizi e di benefit, di misure e di iniziative, che l’azienda promuove per creare e diffondere benessere sul luogo di lavoro e per migliorare il clima aziendale, cosicché i dipendenti tutti possano produrre risultati migliori ed aumentare la loro efficienza. Al giorno d’oggi, con una concorrenza spietata tra strutture private, private accreditate e pubbliche, acquista sempre più importanza il concetto di qualità, che il personale ha cercato di garantire nonostante rispetto al passato il personale sia stato considerevolmente ridotto e che oggi si trova ad essere, anche in seguito a questi avvenimenti, demotivato. La proprietà al momento dell’acquisto della struttura quasi 3 anni fa era a conoscenza di acquistare una struttura con contratti CCNL scaduti da più di 11 anni e che a breve sarebbero stati rinnovati. Allo stesso tempo prima dell’emergenza Covid la società aveva dichiarato utili, e seppur momentaneamente ha riscontrato delle perdite, come avvenuto praticamente in tutte le aziende italiane, non ci sono dubbi che riprenderà, in brevissimo tempo, a generare utili. A ciò si aggiunge che la Regione Puglia quest’anno con propria delibera ha riconosciuto ad Universo Salute S.r.l. la riclassificazione di gran parte dei pazienti dell’ex istituto ortofrenico con maggiorazione delle rette di degenza. Come si può parlare di mancati introiti? È in atto da circa 2 anni un vero e proprio esodo di personale verso altre strutture, che ha visto infermieri, fisioterapisti e medici con contratti a tempo indeterminato licenziarsi per accettare incarichi provvisori in altre strutture e la stessa cosa avverrà a brevissimo per circa 30 Oss.

Da tempo le OO.SS. cercando di dialogare con la proprietà per trattenere i migliori talenti in azienda tramite un welfare, solo preannunciato e mai avvenuto, per evitare che nel giro di pochi anni il personale sia composto solo da neolaureati e da dipendenti prossimi al pensionamento. Forse il punto di partenza potrebbe essere, non il cambio di CCNL ai dipendenti, ma la diminuzione del numero di consulenti e dirigenti, triplicati dal momento dell’acquisto della struttura ad oggi, ma non certo un cambio peggiorativo di contratto per quel personale che lavora duramente in corsia da tanti anni e che nella sua storia ha già subito troppo.

Le Segreterie Territoriali di CGIL FP, CISL FP, FIALS, FSI, USB, UGL, USPPI.