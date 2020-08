Ciak si gira! Episodio a Crema. La morte del prossimo

Manfredonia, 03 agosto 2020. L’episodio, accaduto a Crema, della donna inferma di mente che si è data fuoco sotto lo sguardo di passanti più preoccupati di filmarla col il proprio cellulare piuttosto che aiutarla, è emblematico di una società che ormai ci sta scappando di mano. E’ accaduto a Crema, ma sarebbe potuto accadere ovunque, perché esso è sintomo di un modello e stile di vita che ci sono entrati dentro e che ormai appartengono a tutti, piccoli e grandi. Quali gli elementi per una eventuale riflessione?

In primo luogo il fatto che ormai il dolore non è più un motivo per far scattare in noi un meccanismo di difesa e di solidarietà, ma al contrario, in quanto anch’esso oggetto di una possibile spettacolarizzazione, viene usato, con un certo cinismo, come strumento per rendere più potente e dominante il profilo con cui siamo presenti nel grande agone del web. Non ci interessa più ciò che sta accadendo, la tanto odiata realtà, ma gli effetti che essa potrebbe provocare nel mondo virtuale. Non ci interessa ciò che è reale, nè fino a che punto esso lo sia, ma in che misura potrebbe risultare funzionale all’immagine che ci siamo costruiti nei social. Non ci interessa più il mondo reale, perché lo abbiamo sostituito con il virtuale. La realtà è faticosa, dolorosa, complicata da vivere, ci mette di fronte alle nostre responsabilità. Il virtuale, come diceva Bauman, invece ci deresponsabilizza, offrendoci un quota di potere alternativo che non siamo riusciti a costruirci altrove. E’ un mondo dove le connessioni sono relazioni prive di legami veri dalle quali si può uscire con la stessa velocità con cui siamo entrati.

In secondo luogo, questo episodio è emblematico circa il grado di consapevolezza che ciascuno ha dell’altro. Specie se questo altro è visto come uno scarto, una persona con un fragilità accentuata e considerata ormai inutile, di troppo. Ci aggiriamo per le nostre città ciascuno ripiegato in se stesso. Siamo come delle monadi senza finestre né porte, mondi chiusi, autoreferenziali. Senza legami, senza vincoli, senza più appartenenza, senza radici comuni. Pronti a scaricarci a vicenda e a girarci dall’altra parte se l’altro dovesse trovarsi in difficoltà.

L’altro lo abbiamo espulso, esorcizzato, rinchiuso nel dimenticatoio. Nel limbo della indifferenza. Mentalmente lo abbiamo fatto fuori, anche se poi praticamente fingiamo di interessarci a lui con atteggiamenti ipocriti. Non lo avvertiamo più come parte di noi. Per cui, se gli capita qualcosa, è bene che se la veda lui da solo. Invece di assumerlo e di prenderlo in carico, abbiamo elaborato dei meccanismi inconsci di scarico, di deferimento, di annichilimento, per avere la scusa che la cosa non ci riguarda.

Possiamo dire con assoluta certezza che, dopo la “morte di Dio” proclamata di Nietzsche e la “morte dell’uomo” proclamata da Foucault e dagli autori del pensiero debole, stiamo assistendo alla terza morte; quella che il filosofo Zoja, in un suo libro di qualche anno fa, ha definito “morte del prossimo”. Una sorta di nichilismo sociale che sta mettendo a rischio al tenuta del nostro tessuto comunitario.

Eppure una volta il dolore suscitava orrore, paura, ma anche pietà, solidarietà, condivisione, specie quando chi lo viveva si sentiva impotente nell’affrontarlo. Il dolore una volta ci accomunava, poteva essere occasione di un riavvicinamento, ora invece è solo un ulteriore espediente per fare scena.

Filmare il dolore è un modo illusorio per sentirsi immuni, lontani. Per esorcizzare la paura di perdere una vita che in fondo non sappiamo amare. E una forma di sopravvivenza cinica con cui vogliamo esorcizzare la possibilità che un giorno quella esperienza possa capitare a noi. Che tetra illusione! Che grado di disumanizzazione abbiamo raggiunto! Che enorme bugia!. Condanniamo gli altri al proprio destino solo per avere un po’ più di like sui social.

Ma il fatto più paradossale è che neanche le tante morti e l’infinito dolore provato durante l’esperienza del Covid-19 ci ha scossi abbastanza perché questi episodi non capitassero più. Ci siamo spaventati giusto il tempo durante il quale ciascuno ha temuto per la propria vita. E poi? E’ finito tutto. Come se quella esperienza non fosse mai successa. Niente di più. Narcisisti eravamo e narcisisti siamo rimasti.

Ma il dolore è sempre dietro la porta nella nostra vita. Ci sono dolori che non abbiamo il potere di evitare. Non serve, pertanto, rifugiarsi nel mondo virtuale per evitarlo o per avere l’illusione di addomesticarlo. Né serve fingere che è una cosa riguarda solo gli altri. A ciascuno la propria quota. La cosa migliore è imparare ad affrontarlo. E farlo insieme cominciando dal dolore altrui. Perché il dolore, se viene condiviso, perde in potenza.

E se non andremo in scena non importa. La scena è momentanea mentre la vita reale è per sempre. Perciò non importa se nessuno lo saprà. Se non faremo notizia. Se non potremo dirlo sui social. Non elemosiniamo riconoscimenti inutili e falsi al prezzo di un cinismo che forse non ci convince perchè alla fine è perdente. Salvare una vita, affrontando il dolore, è sempre meglio che usare tale dolore per fare della vita una inutile messa in scena.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 03.08.2020