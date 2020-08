Conte a Cerignola, su immigrazione ora detta la linea “Saremo duri e inflessibili”

Cerignola, 03 agosto 2020. “Particolarmente orgoglioso di essere qui. Questa è la mia terra”. Esordisce così Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio dei Ministri oggi in visita all’Istituto Zingarelli Sacro Cuore di Cerignola, per il progetto LEGALITOUR. Progetto accolto in Puglia dalla cooperativa Altereco, come precisato da Dora Giannatempo, referente formazione della cooperativa Altereco, unica cooperativa in Puglia ad accogliere il progetto Legalitour: “La nostra associazione è giovane, nata nel 2008. Inizialmente eravamo solo tre ragazzi. Oggi Terra aut è terra di giustizia e di lotta al caporalato. La scuola è entrata subito nella nostra organizzazione, anche con progetti soprattutto di lotta alla dispersione che nella nostra regione conosce indici alti. Crediamo che la sinergia con la scuola sia la chiave di volta per la crescita della nostra città”.

Con il presidente Conte, il presidente presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra: “Si sta lavorando per utilizzare luoghi confiscati alla criminalità, dove la mafia era prima protagonista, perché vi ritornino ad essere protagonisti maestri elementari e professori” le sue parole “L’auspicio che si possa avere presto un elenco di luoghi confiscati alla mafia da utilizzare per attività scolastiche”.

Presente anche Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione, che ha evidenziato nelle sue parole il segnale che intende dare: “La scuola e lo Stato non fuggono, sono presenti nei territori e soprattutto in quei territori dove c’è più bisogno, per dare un messaggio ai giovani. Per essere liberi devono potersi formare, devono poter studiare. Non devono pensare ad una scelta che sia da una parte la strada e la criminalità e dall’altra la legalità. Il dubbio non deve sfiorare le loro teste.”

Preso d’assalto dai giornalisti, Conte ha risposto a domande su vari temi di attualità cogente oggi, in Puglia, in Italia, in Europa. Riguardo all’emergenza migratoria. “Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare. Tanto più non possiamo tollerare che, in questo momento in cui la comunità internazionale ha fatto tantissimi sacrifici, questi risultati siano vanificati addirittura da migranti che vogliono sfuggire e tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria”.

Per Conte, dunque, ”Dobbiamo essere duri e inflessibili. Stiamo collaborando con le autorità tunisine. È quella la strada. Io stesso ho scritto al presidente tunisino Kaïs Saïed una lettera e sono contento che proprio ieri abbiamo fatto visita ai porti per rafforzare la sorveglianza costiera”. La sua linea, quindi, contrastare i traffici e fermare l’incremento degli utili da parte dei gruppi criminali che alimentano questi traffici illeciti; intensificare i rimpatri. “Abbiamo fatto una riunione con i ministri competenti, con il ministro Di Maio, la ministra Lamorgese, il Ministro Guerini, la ministra De Micheli” ha poi raccontato “Stiamo lavorando per evitare che questi traffici possano continuare. Non possiamo permettere che la comunità internazionale sia esposta a ulteriori pericoli non controllabili”.

La Doppia preferenza in Puglia. “Ci saranno le condizioni per andare a votare” le sue rassicurazioni “Noi abbiamo fatto un decreto legge perché venga rispettato un principio” ossia votare esprimendo pari preferenze per uomini e per donne “Lo abbiamo fatto perché costretti. Ovviamente abbiamo lasciato all’autonomia regionale la possibilità di provvedere. Purtroppo non abbiamo avuto segnali in questo senso. Anzi, c’è stata ad un certo punto la dichiarazione che non c’era la possibilità di affermazione del principio. Lo abbiamo affermato noi con legge nazionale. A questo punto ci saranno adempimenti conseguenti, ma bisogna rispettare tutti gli elettori pugliesi come tutti gli elettori del paese. D’ora in poi il governo non tollererà più che non ci sia la doppia preferenza laddove sia previsto il voto con espressione di preferenza”.

E ancora: “Non mi consta il ritardo di un anno delle elezioni. Noi comunque abbiamo realizzato un intervento tempestivo. Avevamo fatto una lettera il 3 luglio, poi c’è stata la diffida e siamo stati costretti ad intervenire. C’è tutta la possibilità di svolgere le elezioni programmate”. Riguardo agli episodi criminalità. “Sono un figlio di questa terra. Immaginate con quanto dolore possa vivere il fatto che qui la mafia prosperi e abbia dimostrato di essere particolarmente incisiva. Il riferimento quindi è andato al progetto LEGALITOUR e alla giornata di oggi organizzata sul tema presso l’Istituto Zingarelli Sacro Cuore. “Ecco perché è importante un’iniziativa come quella di oggi”.

Assolutamente importante per Conte fare il deserto intorno alla mafia. “Abbiamo rafforzato, come sapete, con tutti gli strumenti a nostra disposizione la reazione dello stato, però non è sufficiente”. Anche però necessario alimentare la cultura contro la criminosità mafiosa. “Dobbiamo coinvolgere tutti i giovani in queste iniziative. I giovani sono il seme della speranza che ci consentirà di venire a capo dei traffici mafiosi”.

Si è parlato inoltre di Emergenza Covid_19. “L’abbiamo affrontata mettendo la salute al primo posto, avendo ben chiara la gerarchia dei valori costituzionali, al primo posto la tutela della vita e della salute dei cittadini. Ovviamente non possiamo rimanere indifferenti alla recessione economica che l’Italia, l’Europa e tutto il mondo stanno affrontando. Stiamo quindi ovviamente contemperando questi interessi, ma al primo posto sappiamo cosa c’è. Ed è per questo che continuiamo a raccomandare e a fare in modo che siano rispettate quelle minime regole precauzionali”.

A cura di Daniela Iannuzzi, Cerignola 03 agosto 2020.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI, CERIGNOLA 03.08.2020