“Corto e Cultura”: doppio premio per la Legalità a “Il Giovane Giudice” su Rosario Livatino

3 agosto 2020 – Nella splendida cornice degli Ipogei Capparelli di Manfredonia alla XIII edizione del “Corto e Cultura Film Festival” il cortometraggio “Il Giovane Giudice” si è aggiudicato un doppio premio Legalità, uno rilasciato dal progetto un’impresa per A. M. I. C. A. Bando cantieri innovativi di antimafia sociale e l’altro dal Festival stesso, precisamente dall’associazione “Angeli” fondata dalla tenace e volenterosa regista-scrittrice Anna Rita Caracciolo.

Di seguito le motivazioni: “Le vicende reali di Rosario Livatino, il “giudice ragazzino” ucciso dalla Stidda agrigentina nel 1990, vengono qui presentate con un buon lavoro che evita le insidie retoriche insite in una operazione cinematografica di questo tipo. Ottimo l’utilizzo del materiale di repertorio. Ne consegue che trattasi di un premio tanto necessario quanto meritato”.

Tra i presenti al Festival: Pinuccio di Striscia la Notizia, in qualità di presidente della giuria dei corti, l’attore e regista Fabio Massa, che ha presentato il suo ultimo film “Mai per sempre” facendocelo “gustare” in anteprima e lo sceneggiatore Daniele Marasco.

Il cortometraggio, che vede protagonista l’attore Angelo Maria Sferrazza, è visibile su RaiPlay al seguente link.