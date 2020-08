Fitto “‘La Puglia domani: Fitto Presidente’, è la mia scelta”

Bari, 03 agosto 2020. “È la mia scelta. La lista dove sarò candidata alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. È la lista del Presidente, la destinazione naturale della mia candidatura. Una lista composta da personalità eterogenee con storie e profili tra di loro diversi, anche distanti, ma accomunati dall’obiettivo di allargare i confini della coalizione e contribuire alla vittoria di Raffaele Fitto e del centrodestra. Libera dai rigidi schemi di partito e dai vincoli d’appartenenza, sento di poter esprimerne appieno e al meglio me stessa, le mie idee e le mie proposte, parlando alle persone con un linguaggio semplice, diretto, sincero. Per portare una ventata di novità e di freschezza nel centrodestra di Capitanata. Per rappresentare un’alternativa, una scelta diversa. Guardando al futuro, con LA PUGLIA DOMANI”. Lo scrive il candidato presidente Fitto sui social.