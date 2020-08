Foce Varano, sold out sulle spiagge per la prima domenica d’agosto (VIDEO)

Gargano, 03 agosto 2020. È appena iniziato il mese decisivo per la stagione turistica sul Gargano. Le spiagge di Foce Varano, in questo primo weekend d’agosto, hanno registrato una buona affluenza di bagnanti, molti abituali, giunti da diverse zone d’Italia. Sold out anche al lido Golden Beach, come confermato dal bagnino Matteo Sanzone: “La gente ha voglia di andare al mare, ma in modo diverso rispetto agli altri anni”. Infatti, l’afflusso sui litorali si riscontra maggiormente nei weekend e meno negli altri giorni feriali, come riferito anche da alcuni bagnanti intervistati.

Un Agosto che comunque va oltre le attese ipotizzate durante il periodo critico del Covid, in cui si presagiva un disastro per la stagione estiva con varie strutture incerte ad aprire. Molti vacanzieri hanno scelto la Puglia quest’anno, affidandosi al basso numero dei contagi registrati. Infatti, la regione è tra le più sicure dal contagio Covid, secondo un’analisi condotta da SWG per conto di Pugliapromozione.

Articolo di Valerio Agricola. Servizio a cura di Giuseppe Laganella. Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola