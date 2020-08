Foggia. RadioSpia presenta ”Actarus records” (foto)

In piena calura estiva, esordisce da Foggia Actarus records, sotto-etichetta di RadioSpia, con l’intento di produrre e promuovere musica Rap, Trap e Funk per la scena italiana ed internazionale.

La prima pubblicazione sarà un singolo e un video dal titolo “Norm-A: La Strada“, in distribuzione dal 5 agosto. Le tematiche editoriali si dissoceranno dai banali luoghi comuni della trap tradizionale e guarderanno a tematiche più autentiche e vicine alle realtà sociali, alla politica del vivere e al possibile futuro di una intera generazione di post-millennials disorientati, connettendo il mondo del rap, della trap e del funk con il mondo del rock e del crossover. Le produzioni avranno una linea stilistica definita e riconoscibile, musiche e ritmi registrati da musicisti capaci.

Ecco la prima pubblicazione, in uscita il 5 agosto su tutte le piattaforme digitali (Apple, Amazon, Google, Spotify, Deezer, YouTube, 7 Digital, etc.).

NORMA – La Strada [singolo]

“La Strada è qualcosa che conosce ciò che abbiamo dentro. È un percorso interiore che tutti dovremmo fare, prima o poi, nella vita”.

Norm-A: Biografia

Norm-A comunica in modo diretto e, con uno stile proprio, fa un rap che intrappola rime e chitarre distorte comprensibili da tutti, ma all’altezza di pochi. Egli è cresciuto con l’idea che, per ottenere qualcosa, bisogna avere fiducia nelle proprie potenzialità e lavorare molto.

Graziano Barbato, aka Norm-A, nasce nel 2000 a San Giovanni Rotondo.

A 11 anni duellava a colpi di freestyle con altri ragazzi in strada, ma un giorno cadde dal terrazzo della scuola mentre fotografava un graffito, iniziando un periodo oscuro che lo segnò profondamente e che generò anche disaccordi con insegnanti e amici di scuola.

La sua famiglia gli ha sempre trasmesso valori importanti e, in questo contesto, Norm-A scopre una grande passione per la musica rap, tramite uno dei fratelli maggiori.

Dopo il 2016, facendo rap con alcuni immigrati africani, assorbe anche da loro i concetti di fratellanza e di rivalsa individuale tipici della old-school americana. Da autodidatta, tutta la sua rabbia e la forza descrittiva si incanalano finalmente nei primi testi, che includono anche dei neologismi propri dei linkster.

Ricercando e sperimentando, nel 2017 Norma trova lo studio di produzione adatto alle proprie esigenze (i Mastering.it audio labs), un ambiente professionale che riesce a farlo crescere musicalmente fino a fargli incidere i primi brani con cui, nel 2018, pubblica un primo album autoprodotto.



Il regno della strada, inteso come contenitore di difficoltà e successi, rappresenta la partenza artistica di Graziano e con questo singolo, La Strada, egli ci regala un brano atipico indirizzato ai suoi coetanei, con chitarre distorte e una struttura definita.

La trap è, appunto, uno dei modi per scoprire un mondo non ancora chiaro.

Dati tecnici sulla pubblicazione:

Label: Actarus records

Data di pubblicazione: 05 Agosto 2020

UPC / Bar Code: 195079721540

Catalogo: ACT 01

Genere: Trap Elettrico

Commenti: Debutto

Artisti simili: Lil Peep, 50 Cent

La Strada – [02:20]

Testo e Musica: Graziano Barbato – Marco Maffei

Publisher: RadioSpia publishing (BMI)

ISRC: IT-WIW-20-00004; ISWC: T-931.770.877-3

Performed by:

– Marco Maffei: Bass, Guitars, Electronics

– Graziano Barbato: Electronics, Vocals



Credits:

-Disegno di copertina: Siria Ruggiero

-Grafica Copertina: The Gorky

-Arranged, recorded, edited, tuned, mixed and mastered at Mastering.it audio labs (Italy) da Marco Maffei, in 2019 / 2020 www.mastering.it

-Foto artista: Matteo Pompilio

-Videoclip: HPV film Torino

—-

Videoclip di “La Strada”: https://youtu.be/xDSCPV3_bec

Note ufficiali sulla pubblicazione: https://www.radiospia.com/actarus-01.html

—-

La Strada (testo)

Su questa strada mi sembro animale

ed ogni puta mi guarda speciale

non sai di me di tutti i miei drammi

ho fatto lo stesso guardando i miei sbagli

Quante più volte che ho visto distorto

parli vissuto ma tu non sai un c****

l’amico mi dice la tua storia impressiona

e sono tra sbarre ogni rima è in prigione (oh!)

Voglio riuscire tra la merda e la storia

qualche pensiero alla fine ti cerca

forse hai capito ma questa è la meta

chiamami sporco ma vengo da qua

quando tu cerchi qualcosa

la strada, la strada

quando tu perdi qualcosa

la strada, la strada

Troppe esperienza che ho dentro le testa

ti dò degli schiaffi e tu abbassi la cresta

quanti ne ho visti di questi?

Quello che ho in testa nessuno lo sa

C’è solo Dio che mi chiama da là

ho perso qualcuno che adesso non vedo

vivo la vita bagnato dal nero

dico “rinasco” ma forse non credo

Io sono in piedi e alla fine non cedo

sicuramente qualcuno lo sa

sinceramente non temo mai niente

non temo mai niente

quando tu cerchi qualcosa

la strada, la strada

quando tu perdi qualcosa

la strada, la strada

—-

Videointervista: https://youtu.be/rCIkdKyaBDI

TRASCRIZIONE INTERVISTA:

1 – Norm-A, da quanto tempo fai RAP ?

Ho iniziato a fare rap in terza elementare. Facevo graffiti e nel frattempo scrivevo qualche rima per sfogare i miei disagi interiori.

All’inizio il mondo della musica mi ha incuriosito parecchio, mi sono appassionato ascoltando 50 cents e i Club Dogo; da quel momento iniziai a scrivere qualcosa anche io, per dare risposte a chi non ne aveva.

2 – Quali sono i tuoi punti di riferimento artistici?

Come già ho citato, sono 50 Cent e i Club Dogo, Biggie, Tupac, Eminem ed altri artisti

3 – Cosa pensi del panorama della trap fatta in Italia, in questo momento?

Dai, sincero? (Ride)

4 – Ma cosa si nasconde dietro il nome “Norm-A”?

Deriva da un vecchio soprannome che mi diedero alcuni amici di scuola a causa del mio brutto carattere.

5 – Cosa vuoi comunicare con il brano “La Strada”?

Per me “ La Strada“ è qualcosa che conosce ciò che ho dentro. Voglio comunicare un percorso (interiore) che tutti dovremmo fare, prima o poi, nella vita.

6 – Dove avete girato il videoclip?

Il videoclip è stato girato a Torino, a Parco Dora, in un giorno davvero freddo!

7 – Norm-A, che messaggio vuoi lasciare al tuo pubblico?

I miei messaggi sono inseriti nei testi delle mie canzoni. Da lì, chi vorrà, potrà eventualmente riconoscersi in qualcosa che gli appartiene.

———

(fine della nota stampa)

