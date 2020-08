“Il buon esempio delle signore Angela e Gina di Manfredonia” (foto video)

Manfredonia, 03 agosto 2020. Mi chiedo da tempo, perchè quel bel lungomare x Siponto, vanto della nostra Città, è ridotto negli ultimi anni in uno stato di abbandono totale, tanto che ormai ha assunto l’aspetto di una palude. In passato, sono stati fatti degli errori imperdonabili nel posizionare i frangiflutti in zona Panorama del Golfo, ma per la miseria, uagnì, vogliamo trovare una soluzione tecnica seria con un progetto mirato innanzitutto all’eliminazione di tutti quei canneti e poi della Cymodocea Nodosa “a pelème a mmarine” (progetto del recupero e utilizzo della stessa, naufragato anni fa nel nulla di fatto) per rimuovere quello squallore che è sotto gli occhi di tutti?. Per non parlare della manutenzione del Lungomare, che dovrebbe essere fatta giornalmente, impegnando due unità lavorative, da destinare per il servizio potatura alberi, manutenzione piante, eliminazione di sterpaglie e cura delle aiuole. Un’altra cosa grave su quel Lungomare è la mancanza di un bagno pubblico. Ho visto spesso urinare persone (uomini) sotto i muri “all’aria nove”. Un’altra cosa da fare subito, è l’eliminazione delle sterpaglie e l’immondizia che da mesi giace sulla scogliera sotto i muri del Lungomare.

A tal proposito, stamane, 3 agosto 2020, il buon esempio, per tenere pulito un tratto della scogliera sul Lungomare per Siponto in zona monumento al pescatore con il giacchio “u resacchje” (realizzato nel 2002 dal bravo scultore e pittore sipontino Matteo Vairo), è stato dato da Angela e Gina, due gentilissime signore, che hanno raccolto immondizia di ogni genere in quella zona di mare, ponendola in sacchi di plastica. Vorrei ricordare, poi ai forestieri (e non solo ai forestieri) che frequentano questo periodo le nostre spiagge libere che i contenitori porta rifiuti ubicati sul Lungomare per Siponto non sono utilizzati per raccogliere i rifiuti organici. A fine giornata, i residui organici ve li dovete portare e non lasciarli nei contenitori sul Lungomare. Buone vacanze a tutti, ma nel rispetto delle regole e del senso civico.

fotogallery Franco Rinaldi