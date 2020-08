Il Lecce retrocede, salvo il Genoa

(tuttosport) Si chiude con un pareggio la stagione del Torino, contro il Bologna dell’ex Mihajlovic finsce 1-1. Apre la serata del Dall’Ara Svanberg, poi un super gol di Zaza al volo regala a Longo l’ultimo punto del campionato per chiudere l’anno a 40 (47 per il Bologna). Il Genoa centra la salvezza, vincendo largamente 3-0 contro il Verona dell’ex rossoblù Juric e condannando il Lecce alla Serie B (39 punti contro 35). La squadra di Liverani lotta, ma alla fine perde 4-3 con il Parma. L’Udinese passa di misura con Okaka in casa del Sassuolo. (tuttosport)