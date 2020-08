Incandidabilità Riccardi e Zingariello, sentenza “Sussistono elementi alteranti imparzialità A.C.” (I)

Foggia, 03 agosto 2020. “Tale domanda deve essere accolta sussistendo concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti dell’ex vicesindaco ed indiretti dell’ex Sindaco con la criminalità organizzata di tipo mafioso di Manfredonia, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati“. Così il Tribunale di Foggia (udienza: 22/7/2020, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente, dott. Alessio Marfè Giudice relatore, dott. Luca Stanziola Giudice), esprimendosi sulla proposta di incandidabilità nei confronti di Angelo Riccardi (le dichiarazioni all’esito della sentenza in oggetto,ndr), Salvatore Zingariello (le dichiarazioni,ndr) e Antonio Conoscitore, rispettivamente già sindaco, vicesindaco e consigliere comunale del Comune di Manfredonia. Come anticipato (vedi focus in seguito), solo per Conoscitore è stata rigettata la proposta di incandabilità, con accettazione al contrario della stessa per Angelo Riccardi e Salvatore Zingariello.

Lo scioglimento, la nomina della Commissione straordinaria, il ricorso per l’incandidabilità. Come risaputo, “con Decreto del Presidente della Repubblica del 22/10/2019, su proposta del Ministro dell’Interno e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è stata nominata una commissione straordinaria per la gestione del Comune di Manfredonia, il cui consiglio comunale era già stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate dal Sindaco”, in quanto, all’esito di approfonditi accertamenti, “sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l’amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l’imparzialità dell’attività comunale”.

“Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia si sono costituiti in giudizio il 21/1/2020 depositando memoria nella quale hanno proposto la domanda di incandidabilità nei confronti dei resistenti Angelo Riccardi, Salvatore Zingariello e Antonio Conoscitore, esplicitando i fatti attribuiti agli stessi. Angelo Riccardi si è costituito in giudizio in data 11/5/2020 sollevando eccezioni pregiudiziali di rito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda di declaratoria di incandidabilità proposta nei propri confronti. Così anche Salvatore Zingariello, che, costituitosi in data 13/2/2020, ha sollevato le medesime eccezioni pregiudiziali di rito e ha chiesto il rigetto della avversa domanda di incandidabilità. In data 18/6/2020 si è costituito in giudizio anche Antonio Conoscitore chiedendo il rigetto della invocata declaratoria di incandidabilità”. Il Pubblico Ministero, con nota del 26/11/2019, aveva concluso chiedendo la pronuncia di incandidabilità degli amministratori responsabili dello scioglimento del consiglio comunale di

Manfredonia”.

Nella sentenza nuova ricostruzione della faida del Gargano, sin dagli anni ’70. Nella sentenza della Prima sezione civile del Tribunale di Foggia, di cui in oggetto, si fa riferimento al “quadro nel quale si inserisce l’azione proposta dal Ministero dell’Interno“, con riferimenti dunque ai noti e storici riferimenti del territorio di Manfredonia (con fatti naturalmente antecedenti lo scioglimento del Consiglio comunale,ndr) che “si colloca nel quadro della criminalità Garganica, nell’ambito del triangolo dei territori di Monte Sant’Angelo-Manfredonia-Mattinata”, delle “organizzazioni mafiose operanti nella provincia (..) dedite a delitti quali le estorsioni, il traffico di stupefacenti” e che “tendono a risolvere le situazioni di contrasto, che inevitabilmente insorgono laddove si incrociano i contrapposti interessi, attraverso gravissimi fatti di sangue“. Da qui, la ricostruzione nell’atto del “radicamento del “Clan dei Montanari”, “cui sono riconducibili numerosissimi fatti di sangue verificatesi nel corso dei decenni”, della “faida di Monte Sant’Angelo”, del fatto che “dalla metà degli anni ‘90 i ‘montanari’ estendevano la loro influenza anche a Manfredonia, appoggiandosi alla storica aggregazione sipontina dei Romito, clan mafioso su cui occorre soffermarsi, per il ruolo centrale che ha svolto e svolge anche per quanto riguarda le dinamiche criminali di Manfredonia“; del fatto che “il clan Romito ha costituito un punto di riferimento non solo per i Li Bergolis ma anche per noti esponenti della c.d. ‘Società Foggiana’“, etc.; ancora: l’operazione del 2004 “Iscaro-Saburo”; gli elementi di spicco ed apicali del clan Romito, i vari agguati, le operazioni antimafia “Blauer”, “Rinascimento” ed “Età moderna”, la “strage di San Marco in Lamis”, avvenuta il 9/8/2017; l’arresto, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare, di Caterino Giovanni, ritenuto uno degli autori della strage del 9/8/2017, su mandato del clan Li Bergolis; inoltre: “il contesto investigativo che ha portato all’arresto del Caterino ha consentito, tra l’altro, di accertare il coinvolgimento nella strage di San Marco in Lamis di Tucci Saverio, già appartenente alla mafia garganica, ed ucciso ad Amsterdam il 12/10/2017 per mano di Magno Carlo, reo confesso e successivamente divenuto collaboratore di giustizia“. (I, continua).

“Scioglimento Consiglio comunale di Manfredonia e incandidabilità giudizi avaenti oggetto diverso e del tutto autonomi”. “Va poi chiarito che non vi è pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il giudizio di impugnazione del decreto di scioglimento del consiglio comunale o provinciale ed il procedimento per la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori avanti al giudice adito ex art. 143, co. 11, D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di giudizi aventi oggetto diverso, del tutto autonomi tra loro, che tuttavia possono presentare comunanza di questioni su aspetti probatori riguardanti le irregolarità commesse nella gestione dell’ente territoriale. Ne consegue che, entro tali limiti, la sussistenza dei presupposti per l’adozione del decreto di scioglimento può costituire oggetto di autonomo accertamento da parte del giudice adito per la dichiarazione di incandidabilità, non essendo la pronuncia di quest’ultimo subordinata alla definizione del giudizio di impugnazione del decreto di scioglimento dinanzi al giudice amministrativo (Cass. 15038/2018)”. Sotto il profilo probatorio, si legge nel’atto, “va escluso un rapporto di derivazione automatica tra l’applicazione della misura collettiva e quella della misura individuale. Alla dichiarazione di incandidabilità si può pervenire soltanto sulla base di addebiti specificamente riferibili alla posizione di ciascun soggetto nei confronti del quale sia stata chiesta l’applicazione della misura interdittiva, richiedendosi uno specifico accertamento in ordine alla responsabilità degli amministratori“. Così nell’atto. (I, continua).

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it