Incandidalità. Nella sentenza del Tribunale gli esiti della relazione della Commissione d’accesso

(III – continua) Foggia, 03 agosto 2020. Gli esiti della relazione della Commissione d’accesso agli atti nella sentenza del Tribunale di Foggia (udienza: 22/7/2020, I Sezione Civile), relativa alla proposta di incandidabilità nei confronti di Angelo Riccardi (le dichiarazioni all’esito della sentenza in oggetto,ndr), Salvatore Zingariello (le dichiarazioni,ndr) e Antonio Conoscitore, rispettivamente già sindaco, vicesindaco e consigliere comunale del Comune di Manfredonia (prime due proposte accolte, ultima rigettata).

Nuovo excursus dunque, come riportato nella sentenza, sui “concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti dell’ex vicesindaco ed indiretti dell’ex Sindaco con la criminalità organizzata di tipo mafioso di Manfredonia, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati“.

Pertanto, nella sentenza del Tribunale sono stati citati tra l’altro i “i collegamenti diretti emersi tra l’ex vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici Salvatore Zingariello ed un esponente del clan Li Bergolis, attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in virtù dell’ordinanza cautelare n. 6863/18 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, perché accusato di essere uno degli autori della strage di San Marco in Lamis del 9/8/2017, ed attualmente imputato nel processo pendente dinanzi alla Corte d’Assise di Foggia per quella stessa vicenda: il già citato Caterino Giovanni“; focus sulla “Gestione Tributi s.p.a. (..)nonostante l’originario termine di scadenza, la durata del servizio di riscossione dei tributi, espletato dalla Gestione Tributi s.p.a., veniva prorogata sistematicamente, in almeno quattro occasioni (per quanto desumibile dagli atti comunali depositati dal resistente Angelo Riccardi)“; sulle “Concessioni demaniali marittime ad uso impianti di acquacoltura“: “(…) il Comune di Manfredonia ha proceduto ad individuare le imprese assegnatarie di concessioni demaniali marittime per impianti di acquacoltura per lo più attraverso dei semplici “Rende noto”, ovvero inviti, rivolti ad eventuali soggetti interessati, a presentare istanze di concessione, senza quindi avvalersi di procedure di gara ad evidenza pubblica, ovvero di procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici, con conseguente lesione dei principi di derivazione europea in materia di concorrenza, libera circolazione dei servizi, par condicio, imparzialità e trasparenza“. Ancora: focus sulle “Concessioni demaniali marittime per la realizzazione di stabilimenti balneari“: “La forte vocazione turistica del Comune garganico ed il conseguente forte interesse della criminalità organizzata per le attività turistiche, ricreative e ricettive portava alla sottoscrizione, in data 31/3/2017, del protocollo d’intesa tra la Prefettura di Foggia ed alcuni Comuni costieri della Provincia, tra cui quello di Manfredonia, avente ad oggetto: “Le autorizzazioni e le licenze amministrative: le nuove frontiere degli interessi mafiosi e le attività di prevenzione”. In sostanza, con il menzionato protocollo i Comuni aderenti all’iniziativa si impegnavano a richiedere alla Prefettura, all’atto della presentazione della s.c.i.a. o della domanda di consenso riguardanti ogni attività ricettiva, ricreativa e turistica (tra cui le attività relative alla balneazione e agli stabilimenti balneari) l’informativa antimafia – la forma di verifica antimafia più penetrante – anche laddove fosse prevista la semplice certificazione o l’autocertificazione. Come esposto nella relazione prefettizia, il Comune di Manfredonia ha evitato sistematicamente di tenere fede agli impegni assunti con il protocollo nel settore delle concessioni relative a stabilimenti balneari, così consentendo ad imprese potenzialmente in grado di agevolare gli interessi della criminalità mafiosa di esercitare attività ricettive di particolare valore economico“. Ancora: “Abusivismo edilizio“: “La relazione prefettizia ha poi messo in evidenza che nel territorio sipontino l’amministrazione comunale ha permesso il proliferare di numerose costruzioni abusive, senza che sia stata mai adottata nessuna iniziativa concreta per ristabilire la legalità. La Prefettura di Foggia, in particolare, ha segnalato due specifici casi di abusivismo, riconducibili a personaggi gravitanti negli ambienti malavitosi locali, rispetto ai quali l’attività di contrasto svolta dal Comune è stata del tutto insufficiente ed, anzi, completamente assente. In primo luogo il caso della villa del pluripregiudicato Lombardi Matteo, alias “u’ carpinese”, ritenuto al capo del clan Romito-Lombardi-Ricucci, situata in zona “Polder” sul Viale dei Pini”. “Nonostante le molteplici denunce di abuso edilizio (mai provenienti però dalla polizia locale) e nonostante l’abitazione sorga in posizione centrale, su una delle strade principali del “Polder”, e si contraddistingua per la presenza di un vistoso sistema di sorveglianza, l’unica documentazione presente agli atti del Comune sulla villa abusiva del Lombardi è l’atto di concessione della residenza ai familiari dell’uomo“.

“Le circostanze di luogo e di tempo nel quale si cala, hic et nunc, la vicenda dell’infiltrazione mafiosa nell’ente comunale sono imprescindibili per valutare e illuminare il significato dei singoli episodi, molti dei quali assumono valenza rivelatrice del condizionamento solo se letti insieme e spiegati l’uno alla luce dell’altro, perché non spiegabili altrimenti e ragionevolmente, in un’ottica preventiva, se non con l’ipotesi del condizionamento o del collegamento mafioso“. “I singoli elementi sintomatici del condizionamento o collegamento possono non avere tutti, ciascuno singolarmente considerato, le caratteristiche richieste dal novellato art. 143 D.Lgs. n. 267/2000, nel senso della loro concretezza, univocità e rilevanza, ma sicuramente deve essere il loro complesso a denotare tale concretezza, univocità e rilevanza, sicché la prognosi sfavorevole al sano, limpido, fisiologico esplicarsi delle libertà democratiche nella vita dell’ente, per via dell’inquinamento mafioso, si deve fondare su un quadro indiziario fondato su presunzioni gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 c.c“.

Il responso. “Facendo applicazione di tali principi al caso in esame non può revocarsi in dubbio che, alla luce delle plurime vicende esposte, calate nella realtà del contesto mafioso da anni persistente nel territorio di Manfredonia ed in quello limitrofo, debba pervenirsi alla pronuncia di incandidabilità con riguardo alle posizioni di Angelo Riccardi e di Salvatore Zingariello, quali componenti della giunta comunale che amministrava il Comune, e più nello specifico, rispettivamente, quali ex Sindaco, e dunque vertice apicale dell’organo esecutivo dell’ente locale, ed ex vicesindaco con delega al settore dei lavori pubblici. La responsabilità dell’ex Sindaco Riccardi e dell’ex vicesindaco ed assessore Zingariello deriva, come già accennato, dall’omessa attivazione da parte loro, come elementi di vertice della giunta comunale – organo esecutivo dell’ente locale – dei poteri di indirizzo e controllo previsti in capo agli organi politici dei Comuni sulla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell’ente operata dall’apparato burocratico ed, in particolare, dai dirigenti, dai funzionari e dai dipendenti comunali”. Come noto infatti la giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce quale comportamento idoneo ad integrare la responsabilità dell’amministratore, ai sensi dell’art. 143, co. 11, D.Lgs. n. 267/2000, il mancato esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e delle funzioni di controllo ad esso spettanti nei confronti dell’apparato burocratico“.

* Domanda di incandidabilità dell’ex consigliere comunale Antonio Conoscitore: ecco perchè è stata rigettata “Tale domanda deve essere rigettata poiché (..) la Prefettura di Foggia ed il Ministero dell’Interno non hanno fornito elementi sufficienti, a carico dell’ex consigliere comunale, ad integrare la prova che quei collegamenti abbiano prodotto uno dei due possibili effetti di cui alla seconda parte dell’art. 141, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000: l’alterazione dell’attività amministrativa, con compromissione del buon andamento, dell’imparzialità dell’amministrazione e del regolare funzionamento dei servizi pubblici, ovvero il pregiudizio per la sicurezza pubblica”.

Inoltre “l’unica irregolarità riscontrata con riferimento alla concessione demaniale marittima rilasciata in favore della Biessemme s.r.l., riguardante lo stabilimento balneare “Bagni Bonobo”, è quella su cui già ci si è ampiamente soffermati in precedenza: relativa alla mancata tempestiva richiesta dell’informativa antimafia al momento della presentazione della s.c.i.a. avente ad oggetto la nomina ad amministratore unico della società di Romito Francesco, richiesta presentata soltanto tardivamente, in violazione del protocollo d’intesa stipulato tra il Comune e la Prefettura, e dopo apposito sollecito di quest’ultima. Se tale violazione, per la sua gravità e pertinenza, è stata presa in considerazione con riferimento alle posizioni ed alle responsabilità dell’ex Sindaco e dell’ex vicesindaco, altrettanto non può accadere con riferimento alla posizione dell’ex consigliere comunale. La mancata tempestiva richiesta dell’informativa antimafia e la connessa violazione del protocollo stipulato con la Prefettura da parte dell’amministrazione comunale in alcun modo possono essere imputate al resistente Antonio Conoscitore, atteso che quest’ultimo rivestiva la carica di semplice consigliere comunale che, per le sue funzioni, non poteva incidere su tali aspetti dell’attività amministrativa dell’ente locale, se non attraverso eventuali comportamenti illeciti quali condizionamenti, pressioni, influenze, interferenze, esercitati sui dirigenti, funzionari o dipendenti competenti, condotte però mai neppure adombrate dalla Prefettura di Foggia e dal Ministero dell’Interno”. (III – fine).

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it