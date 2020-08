Limitazioni al transito sulla SS16 tra Cerignola e Bari

Bari, 03 agosto. Avanzano senza sosta i lavori avviati da Anas, lungo la strada statale 16 “Adriatica”, per l’innalzamento degli standard di sicurezza. Nello specifico tra Cerignola (km715,000) e Bari (km 811,350) si procederà con l’installazione di nuovi attenuatori d’ urto in prossimità di alcuni svincoli, pertanto a seconda delle esigenze di cantiere saranno temporaneamente chiuse le corsie di marcia in entrambe le direzioni.

Il transito sarà sempre consentito sulla corsia libera, con un limite di velocità di 40km/h. Le limitazioni dei cantieri saranno attive fino a giovedì 13 agosto 2020.