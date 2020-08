L’UniFoggia compie 21 anni e li festeggia con i suoi laureati e protagonisti illustri

Foggia. Buon compleanno Unifg! Sono passati ventuno anni dal 5 agosto 1999, storica data che segnò l’autonomia dell’Università di Foggia con la firma del decreto dell’allora Ministro della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica On. Ortensio Zecchino. Fu un giorno importante per tutto il territorio che da questo momento in poi ha iniziato a contare su una prestigiosa istituzione, cresciuta nel tempo con la sua città e la provincia. Per ricordare questo importante appuntamento molti illustri protagonisti racconteranno il loro legame con Unifg nel format che verrà trasmesso sulle pagine social Unifg (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e YouTube).

“L’Università di Foggia oggi può mostrare un percorso consolidato e di qualità – ha affermato il rettore prof. Pierpaolo Limone – e per i 21 anni di autonomia abbiamo pensato che l’augurio migliore dovesse essere affidato a chi l’Unifg l’ha vissuta come percorso di studi e professionale o come prestigioso riconoscimento. Una festa che parte dai laureati e protagonisti illustri per coinvolgere tutti i nostri studenti, i docenti, il personale tecnico-amministrativo e l’intero territorio che ogni giorno affianca la comunità universitaria per scriverne insieme la storia”. Il 5 agosto 2020, a partire dalle ore 09.00, sintonizzandosi sugli account ufficiali, sarà possibile ascoltare gli auguri dei laureati honoris causa Dacia Maraini, Patrizio Oliva, don Luigi Ciotti, Renzo Arbore e Carlo Verdone (quest’ultimo ricorderà il riconoscimento al padre Mario).

Il mondo dello sport sarà rappresentato da Antonio Conte, dottore Unifg nel 2008 e già CT della nazionale di calcio italiana e dai laureati-atleti iscritti al programma ‘Doppia carriera’: Elena Di Liddo, Alessandro Fierro e Francesco Fortunato. Nel format troverà spazio anche la testimonianza di chi l’Unifg l’ha rappresenta dal primo momento: il creativo Claudio Grenzi, ideatore del logo raffigurante un particolare della reintegra dei tratturi del reggente Ettore Capecelatro (1651) e il giornalista Filippo Santigliano, tra i primi ad annunciarne la nascita dalle colonne de La Gazzetta del Mezzogiorno, di cui è il capo della redazione foggiana.

In questi decenni l’Università di Foggia è andata oltre i confini territoriali, conquistando traguardi e ambiti riconoscimenti per i suoi quasi 11.000 iscritti e proponendo 32 Corsi di Laurea tra triennali e magistrali, implementati quest’anno da Lingue e Culture Straniere e Patrimonio e Turismo Culturale afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici e dal corso di laurea magistrale in Scienze Biotecnologiche, degli Alimenti e della Nutrizione Umana afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie.

Con l’iniziativa del 5 agosto il giovane, ma già tanto accorsato Ateneo apre il suo ‘album di famiglia’ dando vita a una entusiasmante narrazione da parte di chi porterà sempre nel curriculum e nel cuore un pezzo della propria storia.