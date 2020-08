Manfredonia, il porto industriale fuori dal SIN: lo chiede l’Autorità Portuale

IL PRESIENTE dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi, ha avviato la procedura per la deperimetrazione delle aree portuali oggi classificate SIN, vale a dire “Siti di interesse nazionale” con aree contaminate classificate come pericolose dallo Stato italiano e che pertanto necessitano di bonifiche del suolo, del sottosuolo e delle acque compreso il mare ove previsto. Come noto Manfredonia è sede di un SIN comprendente l’area dell’ex stabilimento Anic-Enichem e dunque il porto alti fondali con le aree retroportuali e lo specchio di mare antistante l’ex stabilimento petrolchimico. Un Sin è anche localizzato a Brindisi.

L’INIZIATIVA del presidente Patroni Griffi nasce alla luce delle semplificazioni burocratiche introdotte dal Governo anche in tema di riperimetrazione di aree SIN. Naturalmente l’interesse dell’Autorità portuale è incentrato sulle aree portuali rientranti nel SIN. La richiesta di deperimetrazione delle aree portuali, giusta decreto legge sulle semplificazioni, può essere richiesta dalla sola Autorità portuale invece che passare per il Ministero dell’ambiente, attraverso l’indizione di una conferenza dei servizi.

ED E’ quanto ha fatto Paroni Griffi. “Passi avanti anche nella soluzione del problema nastri trasportatoti installati sul porto industriale”.

QUELLE dell’Autorità portuale sono iniziative propedeutiche alla soluzione dei tanti problemi accumulatisi negli anni di abbandono di quella struttura portuale. Sono di particolare interesse per gli sviluppi che potrebbero riverberarsi sul fronte del SIN di Manfredonia tra i 39 rimasti dei 57 iniziali e sul quale si rincorrono e si intrecciano notizie contrastanti sulla attività di bonifica. Sarebbe pertanto opportuna una seria ricognizione per cominciare a fare chiarezza su suoli ormai liberi da strutture, ma condizionati dalla presenza del vincolo SIN.

Michele Apollonio