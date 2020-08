Manfredonia, per la pulizia spiagge libere intervenga la Regione Puglia

INTERVENTI della Regione Puglia per la pulizia delle spiagge libere, sono stati sollecitati da Innocenza Starace, candidata alle prossime elezioni regionali per “Italia in Comune” una delle liste che sostengono il presidente uscente Michele Emiliano. E proprio ad Emiliano si rivolge la Starace che nel suo passato politico-istituzionale è stata assessore all’ambiente e alle attività produttive per circa un anno nell’ultima amministrazione comunale troncata anzitempo, per ricordargli che “recentemente sono stati stanziati dalla Regione Puglia quasi dieci mila euro per azioni di tutela dei fruitori delle spiagge libere dal Covid: iniziativa lodevole – osserva – ma che perderebbe di senso pratico se, nello stesso spirito di tutela dei fruitori delle spiagge libere e dell’ambiente, la Regione, in maniera necessaria e urgente, non si facesse carico dell’onere economico della pulizia delle spiagge libere dai rifiuti che il mare restituisce.