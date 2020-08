Manfredonia. “Versamento di liquami” su tratto Viale Miramare: dal 5 al 6 agosto lavori

Manfredonia, 03 agosto 2020. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato ordinato che “Dalle ore 22.00 del 05.08.2020 alle ore 06.00 del giorno 06.08.2020, per consentire i lavori di scavo in sede stradale per la riparazione di un tronco della fogna nera, è vietata la circolazione di tutte le categorie di veicoli sulle seguenti vie: l’intero tratto di Viale Miramare compreso da Piazzale Ferri a Viale Beccarini; Via Dell’Arcangelo;Via Ettore Fieramosca; Via Alessandro Volta“.

A mezzo pec il 30.07.2020, è giunta una nota della ditta Spagnuolo Ecologia s.r.l., con sede in Manfredonia (Fg), relativa a lavori urgenti di scavo in sede stradale per conto dell’Acquedotto Pugliese S.p.a per la riparazione di un tronco della fognatura nera, a causa di un precedente e imponente versamento di liquami.