Manfredonia, vittima di 2 furti in abitazione. L’appello “Aiutatemi per comprare nuovo PC”

Manfredonia, 03 agosto 2020. In pochi giorni subisce 2 furti in abitazione, con sottrazione di un personal computer che utilizzava per “passare il tempo, per informarsi, per stare in contatto con il mondo“. Sì, perchè Roberto di Manfredonia è un ragazzo con disabilità motoria, con conseguenti difficoltà negli spostamenti, e per incontrare dunque gli amici.

“In pochi giorni – racconta un parente – ha subito due furti in casa. Lui vive da solo la notte. Non ha idea con chiarezza di cosa possa essere successo, di chi gli possa aver sottratto il computer. Ma al momento è fondamentale aiutarlo per l’acquisto di un nuovo PC”.

Per i fatti, è stata presentata una denuncia alla Guardia di Finanza – Compagnia di Manfredonia.

Per sostenere Roberto questo è il numero: 0884.661432.