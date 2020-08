Mattinata. “Ancora sorpassi in galleria: ma voi siete pazzi” (VIDEO LIVE)

Mattinata, 03 agosto 2020. “Nonostante incidenti stradali anche mortali, si continua a sorpassare nelle gallerie che portano al mare del Gargano. Doppia striscia continua nelle gallerie, eppure c’è chi continua a compiere sorpassi in barba alle regole ed evidentemente non curante delle conseguenze drammatiche che potrebbe provocare questa manovra. Questo è un video di ieri 2 agosto 2020 di più macchine in fase di sorpasso in una delle gallerie tra Mattinata e Vieste. Non si può ragionare in termini di essere stati fortunati, solo perché si è riusciti ad arrivare al mare sani e salvi con la famiglia”. Automobilista preoccupato!!”.