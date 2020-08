Miss Castellaneta Marina 2020

Al via la serata di gala con la vincitrice

Castellaneta Marina – Si svolge mercoledì 5 agosto 2020, con inizio alle ore 21,00 nella centrale Piazza Kennedy a Castellaneta Marina, l’ultratrentennale edizione del concorso di bellezza Miss Castellaneta Marina, la 15ª organizzata dall’associazione Unik Managemant, sotto la direzione artistica del patron Mario Ludovico, il supporto marketing di Corrado Massimeo, il patrocinio del Comune di Castellaneta, in collaborazione con l’agenzia di moda e spettacolo Jonica Eventi; anche questa edizione di Miss Castellaneta Marina è abbinata al concorso di bellezza nazionale Venere d’Italia cui accederanno le prime quattro classificate.

Lo spettacolo viene condotto dal presentatore Giuseppe Stigliano; sul palco si alternano artisti che si esibiscono in brani di musica leggera e pop, ballerini di rinomate scuole di danza e alcune sorprese.

Alle sfilate delle miss partecipano ragazze provenienti da tutta la Puglia e dalla vicina Basilicata: a giudicarle è una giuria che individua ed elegge Miss Castellaneta Marina 2020, coordinata da Giulia Ciminelli; presenzia il passaggio di corona Miss Castellaneta Marina 2019, Elisa Termite, che per l’occasione si esibirà cantando l’inedita “Trasparente”.

Le aspiranti miss faranno tre uscite: la prima in casual con t-shirt offerte dal Lido El Patio di Castellaneta Marina, la seconda haute couture con abiti di Gabriella Pulpito di Taranto, e l’ultima in costume da bagno.

Alle ragazze è richiesto di saper sfilare con stile, con un’andatura elegante e indossare i vari abiti delle tre uscite in modo da far risaltare la propria bellezza e personalità; devono mostrarsi semplici e naturali, devono saper camminare in modo disinvolto e sicuro, devono essere armoniche e ben proporzionate.

Una serata all’insegna della bellezza, dell’eleganza e dello stile che si concretizza grazie agli intenti comuni di coloro che sono l’ideatori di questo atteso evento che ogni anno riscuote sempre più successo.

Ricco lo spettacolo con gli allievi della scuola di ballo Dance With Me diretti da Annalisa Potenza e i cantanti Davide Marino in “Gigante” di Piero Pelù, Monica De Serio con il brano inedito “Sud”, Daniel Clisini per “My way” di Frank Sinatra, Antonella Sgobio con il brano inedito “Outsider” e Ranya in “Dance monkey” di Tones and I.

Ad aprile la serata un bellissimo quadro umano dedicato alla vita da un’idea di Giuseppe Stigliano e di Giulia Ciminelli: sul palco bambini di varie età a colorare con la loro presenza questa edizione, la prima post covid-19.

Le coreografie sono curate da Angelo Mastrangelo