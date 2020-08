Oh che bel Castello!

D’estate, nei pomeriggi caldi ed assolati, molti cercano refrigerio facendo un tuffo in mare oppure una passeggiata in montagna, io invece me ne vado in giro a visitare castelli.

Negli ultimi anni, ho avuto la fortuna di abitare sempre in prossimità di antiche fortificazioni ma capitava di poterle visitare solo in occasione di particolari eventi o in base agli orari di ingresso prestabiliti. Questa volta invece, ho ricevuto un invito molto speciale.

A Serracapriola, comune al confine tra Puglia e Molise, il Castello Maresca è di proprietà privata e tuttora abitato. Il giovane Antonino Maresca di Serracapriola se ne occupa dal 2011, anno in cui sono iniziati i lavori di restauro, ed è proprio lui che mi accoglie al portone d’ingresso.

Entro e davanti a me ecco aprirsi un cortile ricco di vegetazione e fiori dai colori delicati, in un angolo un cannone francese del settecento.

Nella stanza del custode, su di uno scrittoio, ci sono delle tavole che riproducono le planimetrie delle varie sezioni del castello. La costruzione che si erge al centro della piazza principale, si sviluppa infatti attorno ad un alto Maschio, risalente circa al X secolo e dalla forma insolita: “Una rosa dei venti perfettamente orientata”, mi spiega il giovane Maresca.

Dal cortile, salendo uno scalone seicentesco, entriamo nelle prime stanze. Tutto è un racconto incessante composto da mobili pregiati, ritratti, oggetti di famiglia, volumi antichi (addirittura una seconda edizione completa dell’enciclopedia di Diderot), poltrone, tappeti, quadri fino ad arrivare al Salone delle Feste.

Nel 1627 un forte sisma provoca ingenti danni al castello e proprio il pavimento di questa sala crolla ma i recenti restauri lo riportano al suo splendore: mattonelle in cotto intervallate da piccoli inserti in maiolica decorati con motivi floreali.

Una sala attigua, ha la volta completamente decorata da tralci e foglie sui toni del verde e appese alle pareti, una serie di finissime porcellane dipinte raffiguranti una grande varietà di specie ornitologiche.

La stanza più preziosa è sicuramente quella che ospita la Cappella consacrata, l’altare però è posizionato dove un tempo c’era una finestra. Si narra infatti che il Marchese Giovan Battista d’Avalos volle esercitare lo ius primae noctis con una graziosa popolana ma il marito di lei non si fece scrupolo nel vendicare l’onore della moglie e il proprio orgoglio ferito. Una sera si appostò sul campanile della vicina chiesa di Santa Maria in Silvis e, armato di schioppo, puntò il Marchese che era solito affacciarsi proprio da quella finestra. Purtroppo l’uomo non era dotato di buona mira, dunque non solo non centrò il bersaglio ma venne anche catturato, torturato ed impiccato. La finestra fu murata ma la vicenda fece così da monito che la zona più inquietante del castello, detta “il trabocchetto” (una profonda voragine a forma di cono rovesciato), dove si svolgevano le macabre torture, non ebbe più motivo di essere utilizzata.

Questa e molte altre vicende hanno visto protagoniste le importanti dinastie che hanno posseduto il castello: i Guevara, i Di Capua, i Gonzaga, i d’Avalos e infine i Maresca, originari di Sorrento.

Nel 2018 il castello è stato inaugurato al pubblico ed è una location perfetta per organizzare eventi, matrimoni e feste private (info: https://castellomaresca.it ).

Attualmente, oltre al prosieguo dei restauri interni, è in progetto la creazione di un museo multimediale dove i visitatori potranno scoprire la storia della famiglia Maresca e tanti altri segreti che custodisce questo elegante maniero un tempo circondato da un profondo fossato.

La mia visita si conclude attraversando un panneggio naturale di vite rampicante e lasciandomi alle spalle un imponente portone borchiato che lentamente si chiude mentre saluto la mia illustre e gentilissima guida.

A cura di Eleonora Zaccaria, 03 agosto 2020.

fotogallery Eleonora Zaccaria