Paolo Campo “Pubblicato l’avviso ‘Torna a studiare in Puglia'”

Bari, 03 agosto 2020. “Pubblicato l’avviso “𝗧𝗼𝗿𝗻𝗮 𝗮 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮”: misura finanziaria regionale che prevede l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie a favore di tutti gli studenti pugliesi residenti in regione ed iscritti in università di altre regioni nell’anno accademico 2019/20 che siano intenzionati a proseguire gli studi in Puglia.

La presentazione della domanda si effettua esclusivamente online sul sito adisupuglia.it.

Fronteggiare gli effetti negativi dell’emergenza Covid-19 diventa un’opportunità per gli studenti e le loro famiglie. Il futuro dei giovani pugliesi ci sta a cuore. Sono queste le belle notizie che ti cambiano la giornata”. Lo scrive sui social l’avvocato Paolo Campo, consigliere regionale del PD.