Sentenza incandidabilità, le eccezioni di Riccardi e Zingariello “Nessun addebito contestato”

(II – continua). Foggia, 03 agosto 2020. Sono state due le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate da Angelo Riccardi e Salvatore Zingariello, già sindaco e vicesindaco di Manfredonia, in merito alla sentenza del Tribunale di Foggia sulla proposta di incandidabilità nei confronti degli stessi e di Antonio Conoscitore, già consigliere comunale del Comune sipontino. Come anticipato (vedi focus in seguito), solo per Conoscitore è stata rigettata la proposta di incandabilità, con accettazione al contrario della stessa per Riccardi e Zingariello.

Le due eccezioni. Riccardi e Zingariello che hanno dedotto, come eccezioni pregiudiziali: “1) che la semplice nota trasmessa dal Ministero dell’Interno da cui scaturisce il procedimento non contiene alcuna domanda, né contesta alcun addebito agli amministratori comunali, mancando non solo la narrazione dei fatti ascritti ai soggetti proposti per l’incandidabilità ma addirittura lo svolgimento di domande contro questi, con conseguente inammissibilità del procedimento per nullità/inesistenza dell’editio actionis“;

“2) la nota del Ministero dell’Interno da cui scaturisce il procedimento è stata trasmessa al Tribunale espressamente ai fini di cui all’art. 143, co. 8, D.Lgs. 267/2000, per cui è stata richiesta la “applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575”; il Tribunale ha quindi errato, a parere dei resistenti, nel ritenere che la trasmissione della nota del Ministero possa integrare la diversa richiesta di cui all’art. 143, co. 11, D.Lgs. n. 267/2000“.

La pronuncia del Tribunale. In merito alla prima eccezione, è riportato nella sentenza del Tribunale di Foggia di cui in oggetto, “va ricordato che (..) Ai fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civili”.

“(…) la proposta di scioglimento del Ministro dell’interno non solo indica le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico, ma contiene anche la menzione degli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento, “al disposto dell’art. 737 c.p.c., sulla editio actionis” (Cass. 516/2017), ritenendo che la proposta di scioglimento fatta pervenire al Tribunale in allegato all’atto di trasmissione da parte del Ministro, fosse “più che sufficiente ai fini della vocatio in jus, disposta dal Presidente del Tribunale attraverso l’ordine di notificazione della proposta, nonché ai fini della individuazione del petitum e della causa petendi, costituiti rispettivamente dalla dichiarazione d’incandidabilità e dagli addebiti mossi ai ricorrenti” (Cass. 15038/2018)”.

“Su queste premesse è agevole perciò aver ragione della contestazione che i resistenti muovono alla ritualità della procedura perché l’atto di trasmissione si sarebbe astenuto dall’indicare in modo specifico i fatti oggetto di addebito e, nello stesso tempo, non conterrebbe la narrazione dei fatti ascritti agli amministratori comunali, dal momento che, come si è visto, l’atto di trasmissione, costituendo una speciale modalità di introduzione del giudizio previsto dall’art. 143, co. 11, d.Lgs. n. 267/2000, che, in deroga alle regole ordinarie ed in particolare al dettato dell’art. 125 c.p.c., non è tenuto a soddisfarne per questo i requisiti, non si espone all’eccepita nullità procedimentale se omette di indicare nominativamente gli amministratori coinvolti e non fa espressa menzione delle specifiche condotte che ad essi sono attribuite in quanto rivelatrici della permeabilità dell’amministrazione locale alle influenze inquinanti delle consorterie criminali. E neppure può trovare seguito quanto Angelo Riccardi e Salvatore Zingariello lamentano in ordine alla violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa, poiché non è nell’atto di trasmissione che vanno ricercate le ragioni di attivazione del procedimento, essendo esso solo l’atto di impulso con cui il Ministro sollecita il giudizio del Tribunale riguardo l’adottabilità della dichiarazione di incandidabilità e non è dunque questo l’atto idoneo – tanto più se esso, come consente il legislatore, sia predisposto in una forma semplificata e rechi, come qui una formulazione letterale di stile – ad assicurare il rispetto delle garanzie difensive. Ciò in quanto, a presidio di esse, come non hanno mancato di ricordare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, respingendo con il precedente sopra citato analoghe censure, sono piuttosto preposti gli allegati trasmessi contestualmente ed in particolare, come qui, il D.P.R. di scioglimento del consiglio comunale, la proposta del Ministro dell’Interno al Presidente della Repubblica e la relazione della Prefettura, la cui consultazione offre, con riferimento alle persone dei resistenti, un ampio spaccato delle criticità riscontrate in sede ispettiva ed evidenzia in dettaglio i fatti rilevanti sul piano dell’individuazione dei fenomeni denunciati, nonché dei comportamenti che di essi sono espressione o conseguenza, rendendo in tal modo conto delle ragioni che giustificano l’interessamento del Tribunale ai fini dell’adozione della misura interdittiva ed, in pari tempo, ponendo i singoli interessati nella condizione di poter esplicare compiutamente – come avvenuto qui, non avendo, invero, i resistenti rinvenuto insormontabile impedimento nell’esercizio di esse – le proprie prerogative difensive senza, perciò, lesione alcuna del principio del contraddittorio e del diritto di difesa“.

“Dunque, come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “In materia di incandidabilità alle elezioni degli amministratori responsabili delle condotte che abbiano dato causa allo scioglimento dei consigli provinciali o comunali, in conseguenza di infiltrazioni di stampo mafioso, la speciale modalità di introduzione del giudizio prevista dall’art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, mediante l’atto di trasmissione ministeriale, rappresenta una deroga alle regole comuni; tale atto di impulso non è perciò tenuto a soddisfare i requisiti ordinari, in particolare le previsioni di cui all’art. 125 c.p.c., e non risulta nullo qualora ometta di indicare nominativamente gli amministratori coinvolti nella procedura, o comunque non provveda ad esplicita menzione delle specifiche condotte che agli amministratori sono attribuite, in quanto rivelatrici della permeabilità dell’amministrazione locale alle influenze inquinanti delle consorterie criminali” (Cass. 10780/2019). Tutti i tre i resistenti si sono regolarmente costituiti in giudizio, per cui hanno potuto consultare la nota depositata nel fascicolo d’ufficio dal Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 143, co. 11, D.Lgs. n. 267/2000; – i resistenti hanno tutti spiegato le loro – corpose ed approfondite – difese in ordine alle misura interdittiva di cui all’art. 143, co. 11, cit.; – il procedimento ha subìto più di un rinvio a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in virtù della normativa di contrasto dell’epidemia, per cui le parti hanno goduto di un ampio lasso temporale per consultare gli atti, tra cui, lo si ripete, la nota ex art. 143, co. 11, D.L.gs. n. 267/2000, trasmessa dal Ministero dell’interno, ed eventualmente aggiornare le proprie difese, considerato anche che trattasi di un procedimento camerale, senza preclusioni assertive ed istruttorie. E’ evidente quindi che non può ravvisarsi nel caso di specie alcuna violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. né alcuna violazione del diritto di difesa. Ogni eventuale vizio della domanda deve inoltre ritenersi sanato per il principio del raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156, ult. co., c.p.c., considerato che, per i motivi esposti, i resistenti hanno avuto piena conoscenza dell’esatto oggetto del procedimento ed hanno esplicato, in relazione ad esso, ogni opportuna difesa“. (II, continua).

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it