Siponto, la fontana di piazza del daino non trova pace

“Siamo stati costretti a chiudere l’acqua e spegnere le luci. La comunità di Siponto evidentemente non merita il decoro pubblico. Troppi vandali e maleducati che nemmeno dopo una settimana dal ripristino della fontana, hanno contribuito a deturparla”. E’ l’amaro sfogo di Matteo Cinque, commerciante della zona che insieme ad altri volontari, stanchi del menefreghismo del Comune di Manfredonia, da alcuni anni custodiscono la fontana e l’attigua aiuola, abbellita con piante e fiori. “Purtroppo c’è molta gente maleducata – aggiunge Cinque -, non solo ragazzi ma anche e soprattutto gente adulta che immergeva nella fontana i propri cani per bagnarli, signore che si rubavano le piante, senza parlare dei rifiuti che venivano gettati giornalmente. Allora basta! La fontana l’abbiamo spenta. Intervenisse il Comune ora!”