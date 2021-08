Fondi europei, la Provincia candida 4 interventi per palestre e impianti sportivi

Il presidente della Provincia, Nicola Gatta, nell’occasione delle candidature, ha sottolineato il proficuo lavoro svolto del settore Edilizia Scolastica dell’ente e ha ribadito che prosegue costante l’impegno, per rendere sempre più sicure e funzionali le strutture scolastiche della Capitanata.

La Provincia ha candidato alcuni interventi per l’Avviso pubblico per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell’impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento.

Trattasi di interventi previsti nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 nei seguenti Istituti Scolastici: Ist.tecnico “Altamura – da Vinci” Foggia, Plesso “Da Vinci” Via G. Imperiale importo € 350.000,00; I.i.s.s. “Pietro Giannone” di San Marco in Lamis via Frassati, importo € 350.000,00; Ist. “Giannone – Masi” Foggia – plesso masi via Strampelli importo € 350.000,00; Liceo artistico “Lanza – Perugini” Foggia, importo € 350.000,00.

L’Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.7 “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici”; FESR, nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) e PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.

Con tale Avviso si intende rendere le palestre, non solo più sicure, ma anche più attrattive e funzionali ai processi di apprendimento, le finalità da perseguire sono, pertanto, quelle di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno.