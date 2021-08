Foggia, 03/08/2021 – (repubblica) ‘Puglia e Umbria in zona gialla’: il sito del ministero sbaglia e manda in subbuglio le regioni. “Errore o cyberattacco, in corso verifiche per capirlo”. Il rapporto online ma il ministero della Salute sul proprio sito Internet. Il direttore generale della Prevenzione, Giovanni Rezza, smentisce: “Non mi risulta, nessuna regione è in zona gialla al momento”. Fonti del ministero annunciano verifiche.

“Puglia e Umbria in zona gialla”: ma è un falso. Peccato che a dare la notizia del passaggio nella zona con maggiori restrizioni sia stato il ministero della Salute sul proprio sito Internet. Il direttore generale della Prevenzione, Giovanni Rezza, smentisce: “Non mi risulta, nessuna regione è in zona gialla al momento: Sicilia e Sardegna sono più vicine”. (repubblica)