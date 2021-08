Puglia, sfonda la vetrina ed entra con l’auto nel supermercato

Lecce, 03/08/2021 – (norbaonline) Sfonda la vetrina ed entra con l’auto nel supermercato. E’ accaduto a Galatina, in via Kennedy, dove una donna alla guida di un Mercedes con cambio automatico ha frantumato in mille pezzi la vetrina in cui erano esposte le lavatrici. Fortunatamente non c’è stato bisogno dell’intervento di forze dell’ordine né di ambulanze. Solo tanto spavento per la donna alla guida e per la passeggera che le sedeva accanto, così come quello dei clienti presenti nel negozio al momento dello schianto. All’origine del singolare incidente un problema col cambio automatico dell’auto. (norbaonline)