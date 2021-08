Riuniti di Foggia: lunga fila di ambulanze al Pronto Soccorso

Foggia, 03/08/2021 – (sharingtv) Siamo in pieno agosto e agli occhi della gente comune questa lunga fila di ambulanze farebbe pensare ad una nuova crisi COVID in atto. Invece quella che oggi è la situzione dipende dallo scarso numero di operatori sanitari in servizio al Pronto Soccorso e dalla scelta di far fare il tampone a tutti i pazienti in attesa di entrare in pronto soccorso, per consentire l’accesso solo dopo l’esito dell’esame anticovid.