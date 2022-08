Abusi in RSA, Giammanco: “Mia proposta per anziani rimasta al palo”

MANFREDONIA (FOGGIA), 03/08/2022 – (askanews) “Anche per questa legislatura la mia proposta di legge è rimasta al palo. Si fanno polemiche ridicole, si parla di ministeri, di alleanze, di accordi, di numeri, ma agli anziani davvero in pochi ci pensano ed e’ vergognoso.

Fonte: globalist

Anche per questo sono fiera di far parte di un partito, Forza Italia, che li mette al primo posto. Gli anziani sono la nostra memoria, i nostri nonni, le nostre mamme, i nostri papà. Le persone che più ci amano, che più ci hanno aiutato e sempre dato. Meritano più attenzione e più tutele e io continuerò a lavorare per questo”. Così Gabriella Giammanco, vicepresidente di Fi in Senato, commentando la notizia di abusi e violenze a danni di anziani in una Rsa di Manfredonia (Foggia).