Abusi in RSA, Starace e De Luca: “Stesso orrore che proviamo per pedofili”

MANFREDONIA (FOGGIA), 03/08/2022 – “Siamo sconvolti per quanto accaduto alle persone che dimoravano nella RSSA di Manfredonia. Chi li doveva custodire è diventato il mostro che ne distrugge la dignità.

Riteniamo che non ci sia atto più vile di quello di chi abusa della fiducia di persone indifese ed inermi. Proviamo lo stesso orrore che proviamo per i pedofili. Non conosciamo gli atti, ma se i video pubblicati sui social sono veri gli indagati meritano il massimo del disprezzo. Invitiamo tutti i parenti a costituirsi parte civile e noi assicuriamo loro il massimo sostegno.

Privare della dignità chi si è sacrificato e ha lottato per tutta la vita è un atto di crudeltà e viltà. Come Verdi ci stringiamo in un abbraccio virtuale a queste persone, definite anziane ma in realtà patrimonio della nostra società per la loro esperienza”. Lo riportano Innocenza Starace e Alfredo De Luca Coportavoce Europa Verde